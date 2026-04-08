Херсонщину накроет волна дождей и мокрого снега: когда будет перерыв между осадками

В Херсонской области в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с осадками, колебаниями температуры и периодическим похолоданием. В регионе прогнозируют дожди, местами мокрый снег, а в отдельные ночи температура может снижаться почти до нуля.

Детальнее о погодных условиях написал "Телеграф", взяв данные из "Укргидрометцентра". В целом холоднее всего будет в Херсоне.

В Херсоне 9 апреля синоптики прогнозируют, что по области будут идти осадки — как днем, так и ночью, местами со снегом. Дневная температура составит +8…+11 °C, а ночью от +1 до +6 °C. Прохладнее всего в ночные часы будет в Нижних Сирогозах и Великой Александровке, однако заморозков не предполагается.

Погода в Херсонской области 9 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

На следующий день, 10 апреля, осадки не отступят – по всей области снова ожидаются дождь и снег. В ночные часы иногда будут заморозки: в Великой Александровке, Нижних Сирогозах и Новой Каховке прогнозируют около 0…+3 °C. Чуть теплее будет в Херсоне, Аскании Новой и Бехтерах — +3 … +4 °C. Днем воздух местами прогреется до +12 °C, в частности в Нижних Сирогозах, Новой Каховке и Новой Аскании.

Погода в Херсонской области сегодня. Фото: "Укргидрометцентр"

В субботу, 11 апреля, осадки постепенно отступят, и в области воцарится переменная облачность с прояснениями. Солнце будет способствовать незначительному повышению температуры. Ночью теплее всего будет в Бехтерах, Хорлах и Геническе — до +5…+7 °C, тогда как в других районах столбики термометров могут опуститься до 0…+4 °C. Днем ожидается +7…+12 °C, причем прохладнее всего будет в Херсоне.

Дожди снова вернутся в регион 12 апреля. Вместе с тем температура воздуха начнет повышаться. В Херсоне ночью возможны слабые заморозки – около 0 °C. В других населенных пунктах – Великой Александровке, Нижних Сирогозах, Новой Каховке, Аскании Новой и Бехтерах – ночью ожидается до +5 °C. Теплее всего будет в Хорлах и Геническом — до +8 °C. Средняя дневная температура по области составит около +11 °C, а иногда поднимется до +14 °C, в частности в Херсоне и Нижних Сирогозах.

Погода в Херсонской области 12 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

