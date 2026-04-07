Весна с характером: стоит ли ждать солнца во Львове до Пасхи

Приготовьте зонтики и тёплые вещи

Жителям Львова придется еще немного подождать стабильного весеннего потепления. В ближайшие дни принесут городу довольно прохладную и влажную погоду.

Такой прогноз сделали синоптики "Мета.Погода". "Телеграф" расскажет детали.

Уже 7 и 8 апреля ожидаются дожди, а температура воздуха днем не будет подниматься выше +4°C…+8°C. Самой холодной станет ночь на четверг, 9 апреля, когда столбики термометров могут опуститься до отметки -1°C, хотя днем воздух прогреется до +2°C.

В преддверии праздничных выходных погода начнет постепенно меняться, однако существенного скачка температуры не произойдет. В пятницу и субботу, 10-11 апреля, дневная температура будет колебаться в пределах +6°C…+9°C, а небо будет облачным.

Какая будет погода на Пасху

К сожалению, праздничное воскресенье 12 апреля не порадует львовян летней жарой. В день Пасхи прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а дневная температура будет составлять лишь +6°C при ночных +3°C. Кроме того, следует держать наготове зонтики, ведь в этот период сохраняется высокая вероятность осадков.

Когда ждать настоящий температурный прорыв

Настоящее, уверенное потепление посетит Львов уже на следующей неделе после праздников. Начиная с 15 апреля температура начнет стремительно расти. Уже в четверг, 16 апреля, столбики термометров поднимутся до +16°C. Пик первой волны тепла придется на выходные 18-19 апреля, когда воздух прогреется до приятных +18°C…+19°C.

Почти всю следующую неделю — с 13 по 23 апреля — будет сопровождаться периодическими дождями, так что львовянам следует готовиться к влажной, но уже теплой весне. Стабильная солнечная погода без осадков станет устанавливаться ближе к концу месяца и в начале мая.

