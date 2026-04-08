Херсонщину накриє хвиля дощів і мокрого снігу: коли буде перерва між опадами

У Херсонській області найближчими днями очікується нестійка погода з опадами, коливаннями температури та періодичним похолоданням. У регіоні прогнозують дощі, місцями мокрий сніг, а в окремі ночі температура може знижуватися майже до нуля.

Детальніше про погодні умови написав "Телеграф", взявши дані з "Укргідрометцентру". Загалом найхолодніше буде у Херсоні.

У Херсоні 9 квітня синоптики прогнозують, що по області йтимуть опади — як вдень, так і вночі, місцями зі снігом. Денна температура становитиме +8…+11 °C, а вночі — від +1 до + 6°C. Найпрохолодніше в нічні години буде у Нижніх Сірогозах та Великій Олександрівці, однак заморозків не передбачається.

Погода у Херсонській області 9 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Наступного дня, 10 квітня, опади не відступлять — по всій області знову очікуються дощ і сніг. У нічний час подекуди будуть заморозки: у Великій Олександрівці, Нижніх Сірогозах і Новій Каховці прогнозують близько 0…+3°C. Трохи тепліше буде в Херсоні, Асканії Новій та Бехтерах — +3…+4 °C. Вдень повітря місцями прогріється до +12 °C, зокрема у Нижніх Сірогозах, Новій Каховці та Асканії Новій.

Погода у Херсонській області 10 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

У суботу, 11 квітня, опади поступово відступлять, і в області запанує мінлива хмарність із проясненнями. Сонце сприятиме незначному підвищенню температури. Вночі найтепліше буде у Бехтерах, Хорлах та Генічеську — до +5…+7 °C, тоді як в інших районах стовпчики термометрів можуть опуститися до 0…+4 °C. Вдень очікується +7…+12 °C, причому найпрохолодніше буде у Херсоні.

Погода у Херсонській області 11 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Дощі знову повернуться в регіон 12 квітня. Разом із тим температура повітря почне підвищуватися. У Херсоні вночі можливі слабкі заморозки — близько 0 °C. В інших населених пунктах — Великій Олександрівці, Нижніх Сірогозах, Новій Каховці, Асканії Новій та Бехтерах — вночі очікується до +5 °C. Найтепліше буде у Хорлах та Генічеську — до +8 °C. Середня денна температура по області складе близько +11 °C, а подекуди підніметься до +14 °C, зокрема у Херсоні та Нижніх Сірогозах.

Погода у Херсонській області 12 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

