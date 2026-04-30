В Киеве не осталось хороших вузов? Рейтинг университетов Украины показал интересное

Украинцы сами определяли места вузов в списке

Новый онлайн-рейтинг университетов Украины в 2026 году удивляет — в первой пятерке лидеров не оказалось ни одного университета из Киева. Хотя столичные вузы обычно занимают высокие позиции.

Рейтинг формировался на результатах голосования украинцев, которое проводило издание "Фокус". Конечной целью было определение 25 лучших университетов страны по мнению аудитории. На сайте объяснили, что выкристаллизовать академический "абсолют" задача не стояла, важно было зафиксировать восприятие украинских вузов здесь и сейчас.

Последний день голосования — 29 апреля, после чего издание подводит итоги и публикует сформировавшийся список луших вузов по мнению граждан.

В первую пятерку лидеров вошли:

1. Харьковский национальный медицинский университет. Одно из старейших медицинских высших учебных заведений Украины, основанное в 1805 году как медицинский факультет Харьковского университета. Университет имеет комплекс современных сооружений для осуществления учебного процесса и 5 общежитий. В состав университета входят 67 кафедр. Кафедры оборудованы современными аудиториями. Статус национального вуз получил в 2007 году. Учреждение сформировало авторитетные клинические и научные школы, особенно в терапии, хирургии и эпидемиологии.

2. Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт". Был основан в 1930 году на базе авиационного отделения Харьковского технологического института. С самого начала он формировался как профильное учебное заведение для подготовки авиационных инженеров и постепенно стал одним из ведущих центров авиационного и ракетно-космического образования в Украине. 11 сентября 2000 года университету присвоен статус национального.

3. Запорожский государственный медико-фармацевтический университет. Ссовременное, многопрофильное высшее учебное заведение четвертого уровня аккредитации с правом автономного управления. Его история ведет начало от Высших женских курсов, организованных в Одессе в 1903 году. В 1959 году учебное заведение переведено из Одессы в Запорожье и переименовано в Запорожский фармацевтический институт, а в 1968 году – в Запорожский медицинский институт. Университет обеспечивает получение высшего образования на уровне специалиста, бакалавра и магистра, а также проводит последипломную подготовку специалистов в интернатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре и повышение квалификации врачей, провизоров и фармацевтов.

4. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Одно из старейших высших учебных заведений Ивано-Франковской области Украины. Сегодня университет готовит магистров, специалистов, бакалавров по 52 специальностям. Учебно-воспитательную работу и научно-исследовательскую деятельность в университете осуществляют более 350 преподавателей, среди них доктора наук, профессора, кандидаты наук, доценты.

5. Буковинский государственный медицинский университет. Высшее медицинское учебное заведение в Черновцах. В состав университета входят: медицинский лицей; Черновицкий, Вашковецкий, Новоселицкий и Ковельский (Волынь) медицинские колледжи. В апреле 1997 года на базе Черновицкого государственного медицинского института была создана Буковинская государственная медицинская академия. В марте 2005 года академия была реорганизована в Буковинский государственный медицинский университет (БГМУ).

Первая пятерка в рейтинге лучших вузов. Скриншот: "Фокус"

