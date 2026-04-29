Прочный "горб" и платный проезд: как появился один из старейших каменных мостов в Украине

Каменному мосту в Берегово больше 170 лет

В самом центре Берегово стоит один из самых старых каменных мостов Украины. Знаменитый "Горбатый мост" был построен в середине XIX века и практически не менялся со временем.

"Телеграф" рассказывает историю этого сооружения и чем оно особенное.

"Горбатый" каменный мост появился на "соляном пути", который пролегал от солотвинских соляных копей. В этом месте сходились три важные дороги — из Мукачево, Виноградова и Вашарошнамень.

До этого берега Верке соединял деревянный мост. Но значительный рост грузопотока привел к необходимости строительства нового, более прочного сооружения. По соглашению между бургомистром Яндришичем и мастером Яношем Петрушкой, мост построили в 1853.

"Горбатый" мост в Берегово

Трехарочное сооружение из тесаного камня возводили в стиле венецианской инженерной школы итальянские мастера. Историк Тиводар Легоцкий подробно описывал канал Верке и возведение моста через него. При подготовке основания для моста через Верке на берегу обнаружили захоронения. Это были воины, погребенные по национальным обрядам. В могилах находились массивные мечи, металлические ножи и другое оружие.

Для того, чтобы вернуть затраты на строительство, переправу по мосту сделали платной. За проезд взималась плата с гужевого транспорта и скота, а сбором занималась городская управа или арендаторы. При этом существовали и льготы — бесплатно через мост могли проходить подводы с государственным налогом, телеграфные посыльные, а также больные и врачи.

Берегово, 1920 год

Название "Горбатый" закрепилось за мостом благодаря его характерному силуэту. Из-за конструктивных особенностей центральная часть сооружения заметно возвышается над краями, образуя своеобразный изгиб или "горб". Такая форма была необходима не только для эстетики, но и для обеспечения прочности каменных сводов. К тому же это один из первых каменных мостов в регионе. До этого переправы строили из дерева.

Мост в Берегово

После того как канал Верке был существенно сужен, мост получил новые, необычные функции. По воспоминаниям блогера pan_baklazhan, в одном из пролетов "горбатого" моста работал оригинальный рыбный трактир. В заведении стоял большой аквариум, посетители сами выбирали рыбу, которую затем готовили — чаще всего в виде ухи или жареного блюда. Позже в другом пролёте оборудовали тир, где за символическую плату можно было пострелять из пневматических винтовок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как строили Старый мост в Днепре. За всю историю существования переправу дважды разрушали.