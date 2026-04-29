Два больших игрока: кто может профинансировать политический старт Усика

Среди вариантов – крупный бизнес и давние партнеры боксера.

Если боксер Александр Усик все же решит начать политическую карьеру, вопрос финансирования потенциальной кампании вряд ли станет критическим. Источников может быть два, и сам боксер уже имеет определенный медийный и не только ресурс.

Что нужно знать:

Ключевым фактором могут стать связи в крупном бизнесе

Среди возможных партнеров — Геннадий Буткевич

В прошлом Усик сотрудничал со структурами Ахметова.

Эксперты считают, что финансирование кампании не станет проблемой

Прежде всего, сам Усик финансово обеспечен. По разным оценкам, его капитал составляет около 120 миллионов долларов, хотя точные цифры остаются предметом дискуссий. Как разбирал "Телеграф" в материале Проект Усик: светящий боксеру в политике и кто за это заплатит, гораздо более важным фактором могут стать его связи в крупном бизнесе.

Кто из бизнесменов может поддержать Усика

Многолетнее партнерство с Геннадием Буткевичем, совладельцем сети АТБ, открывает возможности для привлечения серьезных финансовых ресурсов. Его капитал оценивается в 678 миллионов долларов. Сотрудничество, продолжающееся более десяти лет, вполне может трансформироваться из спортивного спонсорства в политическую поддержку.

Александр Усик и Геннадий Буткевич/ Источник: Сайт BGV Group Management

Кроме этого, в прошлом Усик уже имел опыт взаимодействия с Ринатом Ахметовым через структуры ДТЭК. Учитывая, что Ахметов активно инвестирует в спортивные проекты, потенциальное возобновление сотрудничества в политическом формате не выглядит невозможным.

Собственный медиа капитал уже наработан

По оценкам экспертов, если Усик решит идти в политику, финансирование может найтись быстро. "У него раскручено имя, и стоит лишь заявить о политических амбициях — деньги найдутся. Совершенно не проблема", — прокомментировал "Телеграфу" политтехнолог Алексей Голобуцкий.

