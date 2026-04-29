Как быстро приготовить идеальные вареники без лепки: простой способ со стаканом

Простые кухонные хитрости помогают сэкономить массу времени

Домашние вареники и пельмени обычно вкуснее покупных, но на их приготовление уходит много времени. Мы уже делились рецептом ленивых пельменей. А теперь расскажем, как упростить и ускорить приготовление вареников.

Нестандартным, но удобным способом лепки вареников стаканом поделилась кулинарная блогерша mamanata.food. Этот лайфхак позволяет сделать сразу несколько вареников за считанные минуты, не тратя время на ручное защипывание каждого.

Как лепить вареники стаканом — лайфхак

Для начала подготовьте тесто и раскатайте его в тонкий пласт, как вы делаете обычно. Толщина должна быть средней: не слишком тонкой, чтобы не порвалось, и не слишком толстой, чтобы вареники получились нежными.

Далее отступите немного от края теста и выложите начинку небольшими порциями на одинаковом расстоянии друг от друга. Важно не класть слишком много начинки — тогда вареники легче закроются и не будут рваться.

Край стакана не только вырезает вареник, но и слепляет края

После этого аккуратно накройте начинку свободным краем теста. Возьмите обычный стакан, переверните его вверх дном и прижимайте к тесту в местах, где лежит начинка. Край стакана одновременно вырезает форму и скрепляет тесто, поэтому вареники получаются аккуратными и хорошо закрытыми.

Такой способ особенно удобен, если нужно быстро приготовить большую порцию.