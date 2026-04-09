Если у вас есть килограмм филе и сливки: готовим домашнюю колбасу, от которой гостей не оттащишь

Эту колбасу не нужно начинять в кишку

На Пасху во многих семьях накрывают щедрый стол. Кроме рыхлых и ароматных пасок и крашеных яиц на нем обязательно присутствуют разнообразные мясные блюда. Если вы ищете альтернативу покупным изделиям, обратите внимание на простой рецепт колбасы из куриного мяса, который легко воспроизвести на собственной кухне.

Благодаря особой подготовке мяса колбаса получается очень сочной и вкусной. Как приготовить домашнюю куриную колбасу, показали в блоге "Нормальная їжа".

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 кг

Филе бедра – 5-6 шт.

Сливки 10-33% — 150 мл

Соль — 1 ст.л без горки (по вашему вкусу)

Перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Зира — по вкусу

Сахар – 1 ч. л.

Чеснок – 5-6 зубчиков

Паприка копченая – для хорошего цвета и аромата

Рукав для запекания

Способ приготовления:

Измельчите куриную грудку и филе бедра (для лучшей текстуры часть можно нарезать мелкими кубиками, а часть превратить в фарш). Добавьте к мясу соль, сахар, перец, зиру, копченую паприку и пропущенный через пресс чеснок. Влейте сливки и тщательно вымешивайте массу, пока она не впитает жидкость и не станет однородной. Выложите мясную массу в рукав для запекания. Плотно сверните его, придавая форму колбасы, и туго завяжите края с обеих сторон. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180°C 1 час.

Дайте колбасе полностью остыть прямо в рукаве и только потом нарезайте ее. Так она будет лучше держать форму и останется сочной.