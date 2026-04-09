Влажная, мягкая и долго не черствеет: рецепт паски по грузинскому рецепту (видео)
Такой вариант выпечки вам обязательно понравится
Паски бывают разными: классические сдобные, на закваске, шоколадные, с пряностями, а иногда даже с неожиданным сюрпризом внутри в виде крема или начинок. Но сегодня мы предлагаем вариант, вдохновленный грузинскими традициями выпечки, где особое внимание уделяется влажности теста, насыщенному сливочному вкусу и долгой свежести изделия. Важно выбирать качественные ингредиенты: муку с высоким содержанием белка для хорошей структуры, свежие дрожжи для стабильного подъема и натуральное сливочное масло или его качественный заменитель, ведь жиры формируют мягкость и нежность текстуры. Частой ошибкой является избыток муки во время замеса – это делает паску плотной, поэтому лучше ориентироваться на консистенцию теста, а не на его "идеальную" сухость. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить паску по-грузински
Ингредиенты:
Для опары:
- молоко — 250 мл;
- сахар — 50 г;
- дрожжи сухие – 11 г;
- мука — 200 г;
Для теста:
- сахар — 250 г;
- сметана — 125 мл;
- желтки – 3 шт;
- яйца — 2 шт;
- масло сливочное — 125 г;
- масло – 100 мл;
- цедра апельсина или лимона – 1 шт;
- куркума – 0,5 ч. л;
- коньяк или водка — 2,5 ст. л;
- соль — щепотка;
- мука с высоким содержанием белка — 650 г;
- цукаты или изюм — 180 г;
Способ приготовления:
- Приготовить опару, смешав дрожжи, сахар, теплое молоко и муку до однородности, накрыть и оставить в теплом месте на 45 минут до активного подъема.
- Приготовить тесто, соединив яйца, желтки, сахар, сметану, соль, цедру и алкоголь, затем ввести масло, растопленное и охлажденное сливочное масло, опару и куркуму, постепенно добавить муку и замесить мягкое эластическое тесто.
- Замесить тесто, тщательно вымешивая его на смазанной растительным маслом поверхности до гладкости, после чего переложить в миску, накрыть и оставить на 2 часа для удвоения объема.
- Подготовить сухофрукты, запарив их, обсушив и обвалять в муке, после чего вмешать в тесто до равномерного распределения.
- Разделить тесто на четыре части, выложить в формы диаметром около 13 см и оставить до увеличения объема.
- Выпекать в разогретой духовке при 170 С примерно 1 час до готовности, после чего охладить.
Как и с чем подавать
Паску подавать полностью охлажденной, нарезая аккуратными ломтиками, чтобы сохранить его нежную структуру. Сверху можно посыпать сахарной пудрой или украсить белковой глазурью и цитрусовой цедрой для свежего аромата. Она хорошо сочетается со сливочным маслом, ягодными джемами или легкими крем-сырами, а также подходит к чаю, кофе или теплому молоку. Для праздничной подачи можно дополнить столовые ягоды, орехи или легкие десертные соусы на основе карамели или ванили.
Эта паска отличается особой влажностью и мягкостью благодаря сочетанию жиров и правильному вымешиванию теста. Соблюдение технологии позволяет получить выпечку, долго остающуюся свежей, не крошится и сохраняет насыщенный вкус даже на следующий день.