Влажная, мягкая и долго не черствеет: рецепт паски по грузинскому рецепту (видео)

Мария Швец
Паска по-грузински

Такой вариант выпечки вам обязательно понравится

Паски бывают разными: классические сдобные, на закваске, шоколадные, с пряностями, а иногда даже с неожиданным сюрпризом внутри в виде крема или начинок. Но сегодня мы предлагаем вариант, вдохновленный грузинскими традициями выпечки, где особое внимание уделяется влажности теста, насыщенному сливочному вкусу и долгой свежести изделия. Важно выбирать качественные ингредиенты: муку с высоким содержанием белка для хорошей структуры, свежие дрожжи для стабильного подъема и натуральное сливочное масло или его качественный заменитель, ведь жиры формируют мягкость и нежность текстуры. Частой ошибкой является избыток муки во время замеса – это делает паску плотной, поэтому лучше ориентироваться на консистенцию теста, а не на его "идеальную" сухость. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить паску по-грузински

Ингредиенты:

Для опары:

  • молоко — 250 мл;
  • сахар — 50 г;
  • дрожжи сухие – 11 г;
  • мука — 200 г;

Для теста:

  • сахар — 250 г;
  • сметана — 125 мл;
  • желтки – 3 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • масло сливочное — 125 г;
  • масло – 100 мл;
  • цедра апельсина или лимона – 1 шт;
  • куркума – 0,5 ч. л;
  • коньяк или водка — 2,5 ст. л;
  • соль — щепотка;
  • мука с высоким содержанием белка — 650 г;
  • цукаты или изюм — 180 г;

Способ приготовления:

  1. Приготовить опару, смешав дрожжи, сахар, теплое молоко и муку до однородности, накрыть и оставить в теплом месте на 45 минут до активного подъема.
  2. Приготовить тесто, соединив яйца, желтки, сахар, сметану, соль, цедру и алкоголь, затем ввести масло, растопленное и охлажденное сливочное масло, опару и куркуму, постепенно добавить муку и замесить мягкое эластическое тесто.
  3. Замесить тесто, тщательно вымешивая его на смазанной растительным маслом поверхности до гладкости, после чего переложить в миску, накрыть и оставить на 2 часа для удвоения объема.
  4. Подготовить сухофрукты, запарив их, обсушив и обвалять в муке, после чего вмешать в тесто до равномерного распределения.
  5. Разделить тесто на четыре части, выложить в формы диаметром около 13 см и оставить до увеличения объема.
  6. Выпекать в разогретой духовке при 170 С примерно 1 час до готовности, после чего охладить.

Как и с чем подавать

Паску подавать полностью охлажденной, нарезая аккуратными ломтиками, чтобы сохранить его нежную структуру. Сверху можно посыпать сахарной пудрой или украсить белковой глазурью и цитрусовой цедрой для свежего аромата. Она хорошо сочетается со сливочным маслом, ягодными джемами или легкими крем-сырами, а также подходит к чаю, кофе или теплому молоку. Для праздничной подачи можно дополнить столовые ягоды, орехи или легкие десертные соусы на основе карамели или ванили.

Эта паска отличается особой влажностью и мягкостью благодаря сочетанию жиров и правильному вымешиванию теста. Соблюдение технологии позволяет получить выпечку, долго остающуюся свежей, не крошится и сохраняет насыщенный вкус даже на следующий день.

