Не только деньги, ключи и сигареты: священник назвал вещи, которые категорически запрещено класть в пасхальную корзину

В корзине должны быть символические продукты и блюда

Уже через несколько недель в Украине будут отмечать один из главных христианских праздников — Пасху. И согласно давней традиции, в этот праздник следует приносить в храм корзинку с продуктами для освещения, но далеко не все можно брать с собой.

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк рассказал "Телеграфу", какие продукты и вещи под запретом. Соблюдайте церковные традиции.

Какие продукты и вещи нельзя класть в пасхальную корзину

По словам священника, в храм для освящения корзину нужно наполнять только теми продуктами, которые соответствуют духу праздника, то есть яйцами, пасками, молоком, мясными продуктами и прочим. А крепкий алкоголь, сигареты и другие вредные вещи не имеют ничего общего с духовным смыслом Пасхи.

Многие также кладут в корзину деньги и другие бытовые вещи, но это неуместно, поскольку освящение не предназначено для материального благополучия:

Не принято освящать крепкий алкоголь, сигареты или другие вредные вещи, ведь это противоречит духовному содержанию праздника. Также неуместно класть деньги или различные бытовые вещи — косметику, украшения, телефоны, ключи, потому что освящение не имеет материальное благополучие или "освящение всего подряд" Священник ПЦУ Тарас Видюк

Также священник отметил, что если раньше корзины наполняли домашними продуктами и блюдами, то сейчас все чаще люди кладут покупные паски и пасхальные яйца.

