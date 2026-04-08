Больше не покупайте в магазине: домашняя буженина в рукаве получится в десять раз вкуснее, если добавить эти специи (видео)

Узнайте, как правильно запечь буженину по рецепту шеф-повара

Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свинины, щедро приправленный ароматными специями и травами. Правильно приготовленное мясо получается сочным, нежным и легко может стать главным блюдом как праздничного, так и ежедневного стола. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить аппетитную рульку, которая также отлично подходит для особых событий. Теперь делимся еще одним удачным рецептом.

Как приготовить буженину быстро, чтобы не испортить мясо и получить вкусную закуску, в своем видео рассказал известный шеф-повар Владимир Ярославский. Это мясо получается ароматным, сочным и обязательно понравится всей семье.

Как запечь буженину

Ингредиенты:

1,5 кг свиного ошейка

Для рассола:

1,5 л воды

70 г соли

Для начинки и маринада:

1 большая морковь

1 корень пастернака

1 головка чеснока

40–50 г острой горчицы

40-50 г горчицы в зернах

10 г копченой паприки

черный и ароматный перец — по вкусу

20 г масла

15 г соевого соуса (по желанию)

Способ приготовления:

Мясо зачистите при необходимости. В холодной воде растворите соль, погрузите свинину в рассол и оставьте в холодильнике на 6–8 часов. Достаньте мясо из рассола и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Морковь и пастернак нарежьте длинными брусочками. Зубчики чеснока разрежьте на 2–3 части. С помощью ножа или шпиговальной иглы нашпигуйте мясо овощами и чесноком. Натрите мясо острой и зернистой горчицей, добавьте паприку, перец, растительное масло и по желанию соевый соус. Оставьте мариноваться на 2 часа (или дольше в холодильнике). Переложите мясо в рукав для запекания, добавьте рядом остатки овощей. Неплотно закройте рукав и поставьте в разогретую духовку. Запекайте 1 час при 170°C, затем еще 30–40 минут при 125°C. Разрежьте рукав, полейте мясо образовавшимся соком и увеличьте температуру до 200–210°C. Запекайте до румяной корочки, периодически поливая мясо соком.

Готовую буженину можно подавать как горячей, так и холодной. Она отлично сочетается с горчицей, хреном и черным хлебом.