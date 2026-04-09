Якщо у вас є кілограм філе та вершки: готуємо домашню ковбасу, від якої гостей не відтягнеш

Цю ковбасу не треба начиняти в кишку

На Великдень в багатьох сім'ях накривають щедрий стіл. Окрім пухких та ароматних пасок та крашених яєць на ньому обов'язково присутні різноманітні м'ясні страви. Якщо ви шукаєте альтернативу покупним виробам, зверніть увагу на простий рецепт ковбаси з курячого м'яса, який легко відтворити на власній кухні.

Завдяки особливій підготовці м'яса ковбаса виходить надзвичайно соковитою та смачною. Як приготувати домашню курячу ковбасу, показали у блозі "Нормальна їжа".

Інгредієнти:

Куряча грудка — 1 кг

Філе стегна — 5-6 шт.

Вершки 10-33% — 150 мл

Сіль — 1 ст.л без гірки (на ваш смак)

Перець чорний мелений — 0,5 ч. л.

Зіра — за смаком

Цукор — 1 ч. л.

Часник — 5-6 зубчиків

Паприка копчена — для гарного кольору та аромату

Рукав для запікання

Спосіб приготування:

Подрібніть курячу грудку та філе стегна (для кращої текстури частину можна нарізати дрібними кубиками, а частину перетворити на фарш). Додайте до м'яса сіль, цукор, перець, зіру, копчену паприку та пропущений через прес часник. Влийте вершки та ретельно вимішуйте масу, поки вона не вбере рідину і не стане однорідною. Викладіть м'ясну масу в рукав для запікання. Щільно згорніть його, надаючи форму ковбаси, та туго зав'яжіть краї з обох боків. Запікайте у розігрітій духовці при температурі 180°C 1 годину.

Дайте ковбасі повністю охолонути прямо в рукаві і тільки потім нарізайте її. Так вона краще триматиме форму і залишиться соковитою.