Подсак чуть не сломался под тяжестью: какой трофей поймали рыбаки (видео)

Рыба активно сопротивлялась, пока ее вытаскивали из воды

В селе на Ровенщине рыбакам удалось поймать довольно большого карпа весом примерно 4-5 килограммов. Видео с места происшествия они опубликовали в Facebook, где виден сам процесс борьбы с рыбой.

На кадрах карп активно сопротивлялся, кружил у берега, пока его постепенно подтягивали удочкой, а под тяжестью добычи заметно прогибался сачок во время подъема из воды.

По словам мужчин, участвовавших в вылове, рыба может весить ориентировочно 4-5 килограммов. Это настоящий трофей.

Вылов произошел на одном из частных водоемов в селе Иванное Дубенского района. В народе эти ставки известны как "Ивания" или "У Сирука". Они предлагают платную рыбалку и пользуются популярностью среди рыбаков. В водоемах разводят разные виды рыбы, в частности карпа, карася, белого амура, толстолоба, линя, а также хищных щуку и окуня.

Что это за рыба

Карп, которого поймали рыбаки, является одной из самых распространенных пресноводных рыб. Он имеет крепкое, мускулистое тело и большие чешуи золотистого или темного оттенка. Этот вид питается как растительной пищей, так и мелкими водными организмами. Наиболее активно карп клюет в теплое время года, особенно весной и летом, преимущественно на мелководье в утренние или вечерние часы.

Как выглядит карп.

