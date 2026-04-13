"Речная царица" в 4 кило: где молодому рыбаку повезло с пятнистой хищницей (фото)

Украинец показал хороший улов щуки

Во Львовской области местный рыбак поймал большую щуку весом около 4 килограммов. Такая рыба может достигать 30 килограммов.

Он поделился своим уловом на личной странице Facebook. У хищника провисает живот от собственного веса.

На фото можно увидеть, какой рыбак счастлив со своим трофеем.

Щука – что это за рыба

Щука обычная — распространенный пресноводный хищник, обитающий в реках, озерах и водохранилищах Европы, Азии и Северной Америки. Она имеет удлиненную, торпедообразную тело, серо-зеленую окраску с темными пятнами и большую голову с мощными острыми зубами. Такое строение позволяет ей эффективно охотиться из засады, прячась в водной растительности и резко атакуя добычу.

Обычно щуки могут вырастать до 1,5 метра в длину и весить более 20-30 килограммов, хотя в большинстве случаев встречаются гораздо меньшие особи. В природе этот вид играет немаловажную роль регулятора популяций других рыб, поддерживая баланс в водоемах.

