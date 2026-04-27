Підсак ледве не зламався під вагою: який трофей зловили рибалки (відео)

Риба активно опиралася, поки її витягали з води

У селі на Рівненщині, рибалкам вдалося впіймати доволі великого коропа вагою приблизно 4-5 кілограмів. Відео з місця події вони опублікували у Facebook, де видно сам процес боротьби з рибою.

На кадрах короп активно опирався, кружляв біля берега, поки його поступово підтягували вудкою, а під вагою здобичі помітно прогинався сачок під час підйому з води.

За словами чоловіків, які брали участь у вилові, рибина може важити орієнтовно 4-5 кілограмів. Це справжній трофей.

Вилов відбувся на одному з приватних водойм у селі Іваннє Дубенського району. У народі ці ставки відомі як "Івання" або "У Сірука". Вони пропонують платну риболовлю і мають популярність серед рибалок. У водоймах розводять різні види риби, зокрема коропа, карася, білого амура, товстолоба, лина, а також хижих щуку й окуня.

Що це за риба

Короп, якого впіймали рибалки, є однією з найпоширеніших прісноводних риб. Він має міцне, м’язисте тіло та великі луски золотавого або темного відтінку. Цей вид харчується як рослинною їжею, так і дрібними водними організмами. Найактивніше короп клює у теплу пору року, особливо навесні та влітку, переважно на мілководді у ранкові або вечірні години.

Який вигляд має короп.

