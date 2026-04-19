Меняет цвет прямо в руках: украинец поймал одну из самых загадочных рыб (фото)

Эта рыба выживает даже там, где другие виды никак не смогли бы

Укаинскому рыбаку удалось выловить одну из самых необычных и малоизученных пресноводных рыб — линь. Она известна своей уникальной способностью менять цвет прямо на воздухе.

Соответствующая фотография была опубликована в группе "Перший Західнорегіональний Рибальський Портал ( ПЗРП )" в Facebook.

Уникальность улова заключается также и в том, что линь обычно обитает в спокойных водоёмах — прудах, озёрах и медленно текущих реках и, как правило, держится у дна, потому ее заметить и тем более поймать — редкость.

Рыба линь. Фото: Facebook

Что известно о рыбе линь

Линь является рыбой семейства карповых, которая обитает в пресноводных водоёмах Европы и Азии. Ее сразу можно узнать благодаря зелёно-золотистому окрасу, который помогает ей маскироваться среди водной растительности. Тело линя покрыто мелкой, плотно прилегающей чешуёй, а плавники имеют округлую форму, что придаёт ему уникальный облик.

Интересно, что линь обладает уникальной способностью изменять окраску в зависимости от условий обитания. В мутных водоёмах его чешуя становится темнее, а в чистых и светлых — приобретает золотистый оттенок. Это делает его ещё более загадочным и интересным для наблюдения, пишет Fishing Blog.

Линь предпочитает держаться в тихих, заросших мягкой подводной растительностью заливах рек, старицах, протоках со слабым течением. Хорошо себя чувствует в озёрах, больших прудах, заросших по берегам камышом, тростником и осокой. Обычно ведёт одиночный, малоподвижный образ жизни. Держится у дна, среди зарослей, избегая яркого света. Нетребователен к концентрации кислорода в воде, что позволяет ему жить там, где многие другие виды рыб выжить не могут.

Температура воды играет ключевую роль в жизни линя. Он наиболее активен при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия. В холодное время года линь зарывается в ил и впадает в спячку, что позволяет ему переживать суровые зимы. Это поведение делает его уникальным среди других пресноводных рыб.

Линь имеет длину 20—40 см, может достигать 70 см с весом до 7,5 килограмм.

