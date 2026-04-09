Она ядовита? Украинец поймал рыбу необычного цвета
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский рыбак из Киева выловил загадочную на первый взгляд рыбу. У нее довольно необычный окрас на солнце — буровато-коричневое тело с темными пятнами и полосами, создающими тигровый рисунок.
Соответствующее видео было опубликовано в Facebook на странице Zheka River. Автор поинтересовался у своей аудитории, как назівается рыба, которую ему удалось выловить и оасна ли она.
"Поймал тигрового бычка. Он ядовитый?", — подписал он видео.
В комментариях под постом автору ответили, что
- "Это такой бычок. Бывает и больше. Ловила, иногда"
- "Бычок-кнут"
- "Прикольный бычок…никогда таких не видел"
"Телеграф" отмечает, что если рыба был выловлена в Днепре, что с большой вероятностью на видео — бычок-кнут, о котором упоминали в комментариях.
Об этом говорит характерный окрас — буро-коричневое тело с тёмными пятнами и полосами, плавники рыжевато-оранжевые. Отличается хорошо заметным рисунком "камуфляжного" или "тигрового" типа. Рыба имеет удлиненное и слегка сжатое по бокам тело с массивной головой . Особенностью является узкий хвостовой конец. Отсюда и название "кнут".
Бычок-кнут совершенно безвредный для человека. У него на голове есть характерные "жабьи" складки и шипы, из-за чего его нередко путают с ядовитыми рыбами. Однако на самом деле он не выделяет токсинов и опасности не представляет.
Бычок-кнут обитает в прибрежных водах, лиманах, солоноватых и пресных лагунах Чёрного и Азовского морей. Длина достигает 35—40 см при весе до 600 г. Живёт до восьми лет.
Также следует добавить, что в некоторых местах численность этого вида рыб сокращается. Поэтому в Красной книге Черного моря бычок-кнут отмечен как вид с низким риском исчезновения в украинской части моря.
