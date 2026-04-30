Киев раскалит до +30? Стало известно, когда в столицу может ворваться тепло

Улучшится и ночная температура

Жителям Киева следует готовить легкую одежду и солнцезащитные очки, ведь весна готовит приятный сюрприз. После периода переменчивой погоды в столицу наконец-то придет устойчивое потепление, которое по показателям термометров больше будет напоминать июль, чем май.

Согласно последним данным системы прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2, ощутимое летнее тепло начнет властвовать в городе уже с начала мая. Синоптические модели указывают на то, что переход к стабильным высоким температурам произойдет значительно быстрее, чем ожидалось ранее.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Первая волна настоящего тепла накроет Киев в период с 5 по 10 мая. В эти дни столбики термометров уверенно поднимутся до отметок +19°C…+22°C. Однако настоящая "жара" начнется ближе к концу месяца, когда с 25 мая воздух прогреется до аномальных для этого времени +25°C…+27°C. Ночи в эти дни, как пишет Google DeepMind WeatherNext 2, также станут теплее. Температура воздуха прогреется до +12°C…+15°C.

Погода в Киеве в мае и июне. Фото — ШИ, создано на основе прогноза Google DeepMind WeatherNext 2

Июнь закрепит этот успех, хотя и принесет с собой летние грозы. В начале первого летнего месяца ожидается стабильная температура на уровне +22°C…+25°C. Первый настоящий пик жары Google DeepMind WeatherNext 2 прогнозирует на середину июня – с 12 по 15 число воздуха разогреется до +28°C.

Обратите внимание, что летняя жара будет сопровождаться периодическими осадками. В частности, 11, 16 и 18 июня в столице возможны интенсивные ливни с грозами, которые принесут временное облегчение. А вот в период с 25 по 30 июня киевлянам следует готовиться к +28°C…+30°C. Именно это время станет началом жаркого периода сезона.

Какой прогноз дает Укргидрометцентр

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают, что переход к лету будет не совсем стабильным из-за периодического поступления прохладных воздушных масс. Постепенное прекращение ночных заморозков ожидается только после 3 мая, а уверенные температурные показатели на уровне +21°C…+23°C установятся в столице в течение первой декады месяца. При этом ночи также станут значительно комфортнее: если в начале мая температура в темное время суток будет колебаться в пределах +1°C…+7°C, то уже к середине месяца она прогреется до +11°C…+13°C. Синоптики отмечают, что установившийся переход через отметку +15°C, знаменующий начало метеорологического лета, состоится преимущественно во второй половине мая.

