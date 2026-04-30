Київ розжарить до +30? Стало відомо, коли в столицю може увірватися тепло

Покращиться і нічна температура

Мешканцям Києва варто готувати легкий одяг та сонцезахисні окуляри, адже весна готує приємний сюрприз. Після періоду мінливої погоди до столиці нарешті завітає стійке потепління, яке за показниками термометрів більше нагадуватиме липень, ніж травень.

Згідно з останніми даними системи прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2, відчутне літнє тепло почне панувати в місті вже з початку травня. Синоптичні моделі вказують на те, що перехід до стабільних високих температур відбудеться значно швидше, ніж очікувалося раніше.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Перша хвиля справжнього тепла накриє Київ у період з 5 по 10 травня. У ці дні стовпчики термометрів упевнено піднімуться до позначок +19°C…+22°C. Проте справжня "спека" розпочнеться ближче до кінця місяця, коли з 25 травня повітря прогріється до аномальних для цієї пори +25°C…+27°C. Ночі у ці дні, як пише Google DeepMind WeatherNext 2 також стануть теплішими. Температура повітря прогріється до +12°C…+15°C.

Погода у Києві у травні і червні.

Червень лише закріпить цей успіх, хоча й принесе з собою літні грози. На початку першого літнього місяця очікується стабільна температура на рівні +22°C…+25°C. Перший справжній пік спеки Google DeepMind WeatherNext 2 прогнозує на середину червня — з 12 по 15 число повітря розігріється до +28°C.

Зверніть увагу, що літня спека супроводжуватиметься періодичними опадами. Зокрема, 11, 16 та 18 червня у столиці можливі інтенсивні зливи з грозами, які принесуть тимчасове полегшення. А ось у період з 25 по 30 червня киянам слід готуватися до +28°C…+30°C. Саме цей час стане початком найспекотнішого періоду сезону.

Який прогноз дає Укргідрометцентр

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають, що перехід до літа буде не зовсім стабільним через періодичне надходження прохолодних повітряних мас. Поступове припинення нічних заморозків очікується лише після 3 травня, а впевнені температурні показники на рівні +21°C…+23°C встановляться в столиці протягом першої декади місяця. При цьому ночі також стануть значно комфортнішими: якщо на початку травня температура в темну пору доби коливатиметься в межах +1°C…+7°C, то вже до середини місяця вона прогріється до +11°C…+13°C. Синоптики зазначають, що сталий перехід через позначку +15°C, що знаменує початок метеорологічного літа, відбудеться переважно у другій половині травня.

