А это точно апрель? Несколько областей Украины засыпал снег, сколько будет продолжаться такая погода (фото и видео)
Картина за окном в третьей декаде апреля напоминает новогоднюю
В нескольких украинских областях пошел снег. Где-то снежинки просто кружились в воздухе, а на севере и северо-востоке он покрыл землю и машины.
В сети публикуют видео снега, который шел в ночь на 24 апреля. На Сумщине к утру люди увидели в окнах абсолютно зимнюю картину — все вокруг покрыл снежный ковер.
В Харькове снег также покрыл машины, он продолжает идти и с утра. Ночью снежило также в Днепропетровской и Полтавской областях, посыпало снежком и Запорожье.
Продолжится ли апрельский снег — прогноз погоды
По данным портала ventusky, к 9 часам утра 24 апреля снег возможен на Харьковщине, части Сумщины и Полтавщины, а также в восточных областях.
Ближе к полудню снег прекратится. Лишь локально он возможен в Донецкой и Луганской областях.
К 15 часам снег прекратится повсюду, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях местами прогнозируется дождь. В последующие дни по прогнозу синоптиков, снега в Украине не ожидается.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью 21 апреля засыпало снегом популярный туристический поселок Ворохта в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Снег толстым слоем укрыл землю.