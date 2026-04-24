А это точно апрель? Несколько областей Украины засыпал снег, сколько будет продолжаться такая погода (фото и видео)

Картина за окном в третьей декаде апреля напоминает новогоднюю

В нескольких украинских областях пошел снег. Где-то снежинки просто кружились в воздухе, а на севере и северо-востоке он покрыл землю и машины.

В сети публикуют видео снега, который шел в ночь на 24 апреля. На Сумщине к утру люди увидели в окнах абсолютно зимнюю картину — все вокруг покрыл снежный ковер.

Снег в Сумах

В Харькове снег также покрыл машины, он продолжает идти и с утра. Ночью снежило также в Днепропетровской и Полтавской областях, посыпало снежком и Запорожье.

Снег в Харькове

Тюльпаны под снегом в Днепре

Снег на Полтавщине

Снег в Запорожье

Продолжится ли апрельский снег — прогноз погоды

По данным портала ventusky, к 9 часам утра 24 апреля снег возможен на Харьковщине, части Сумщины и Полтавщины, а также в восточных областях.

Снег в Украине до 9 часов 24 апреля

Ближе к полудню снег прекратится. Лишь локально он возможен в Донецкой и Луганской областях.

В 12 часов снега не будет нигде

К 15 часам снег прекратится повсюду, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях местами прогнозируется дождь. В последующие дни по прогнозу синоптиков, снега в Украине не ожидается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью 21 апреля засыпало снегом популярный туристический поселок Ворохта в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Снег толстым слоем укрыл землю.