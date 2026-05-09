Странное фото и 4 дня молчания: украинцев смутила пропажа ребенка под Днепром

С родителями провели профилактическую работу

Полицейские в Днепропетровской области разыскали 12-летнего мальчика, который на днях пропал без вести. Однако обстоятельства инцидента смутили часть украинцев в социальных сетях.

О том, какие вопросы пропажа ребенка вызвала у общественности, рассказывает "Телеграф". Так, по данным правоохранительных органов, 6 мая в полицию обратился житель Самаровского района, который сообщил, что его ребенок 2 мая ушел из дома и не вернулся, а самостоятельные поиски не дали результата.

К поискам мальчика немедленно были привлечены полицейские, спасатели, бойцы Национальной гвардии и кинологи. На протяжении нескольких дней они прочесывали местность и 9 мая им удалось разыскать ребенка.

Как оказалось, мальчишка все это время прятался в посадке.

"Ребенок возвращен домой целым и невредимым. Ювенальные полицейские провели профилактическую работу с парнем и его родителями по недопущению подобных ситуаций в будущем", — говорится в сообщении.

Что смутило украинцев

Часть комментаторов в сети обратили внимание на то, что отец мальчика обратился в полицию только через 4 дня после его пропажи.

Некоторых украинцев смутило фото ребенка, которое было передано правоохранителям как ориентировку (на нем не видно половины лица мальчика)

Кроме того, пользователи сети задаются вопросами и о том, почему ребенок сбежал из дома и прятался в посадке

Напомним, ранее мы писали о том, что в Варшаве полиция задержала четырех граждан Украины, избивших таксиста и повредивших его авто.