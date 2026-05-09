Дивне фото та 4 дні мовчання: українців збентежило зникнення дитини під Дніпром

З батьками провели профілактичну роботу

Поліцейські на Дніпропетровщині розшукали 12-річного хлопчика, який днями зник безвісти. Проте обставини інциденту збентежили частину українців у соціальних мережах.

Про те, які питання викликала пропажа дитини у громадськості, розповідає "Телеграф". Так, за даними правоохоронних органів, 6 травня до поліції звернувся житель Самарівського району, який повідомив, що його дитина 2 травня пішла з дому і не повернулася, а самостійні пошуки не дали результату.

До пошуків хлопчика негайно було залучено поліцейських, рятувальників, бійців Національної гвардії та кінологів. Упродовж кількох днів вони прочісували місцевість і 9 травня їм вдалося розшукати дитину.

Як виявилося, хлопчик весь цей час ховався у посадці.

"Дитину повернуто додому цілою та неушкодженою. Ювенальні поліцейські провели профілактичну роботу з хлопцем та його батьками щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Що збентежило українців

Частина коментаторів у мережі звернула увагу на те, що батько хлопчика звернувся до поліції лише через 4 дні після його зникнення

Деяких українців збентежило фото дитини, яке було передане правоохоронцям як орієнтування (на ньому не видно половини обличчя хлопчика)

Крім того, користувачі мережі задаються питаннями і про те, чому дитина втекла з дому і ховалась у посадці.

