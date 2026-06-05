Что добавить на сковороду с печенью, чтобы она была мягкой и нежной
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Среди нескольких вариантов один вид масла считается лучшим для жарки печени
Печень имеет специфический вкус, который нравится не всем. Но есть способы приготовить этот субпродукт так, чтобы он был нежным и вкусным. В приготовлении печени важны не только время на сковороде и подходящие специи, но и жир, на котором ее готовят.
Рассказываем, какое масло считается лучшим для жарки печени и почему.
На каком масле жарить печень
Печень обладает характерным, насыщенным вкусом. Ей нужен жир, который ненавязчиво дополняет его, а не перебивает. Обычное сливочное масло не подходит для приготовления печени. Оно начинает подгорать уже через несколько минут после начала жарки. Из-за этого возникает горький привкус, который перебивает нежный вкус субпродуктов.
Печень стоит жарить на топленом масле ГХИ, советуют на польском кулинарном портале Pysznosci. Это очищенное сливочное масло, из которого удалены вода и большая часть белка. Именно поэтому его температура дымления достигает 230–250 °C. Оно не горит, не дает горечи, а равномерно подрумянивает продукты.
Кроме того, топлёное масло придает лёгкие молочные и слегка ореховые нотки, которые идеально сочетаются с куриной, свиной или телячьей печенью. Это особенно важно, если готовить её с луком, майораном или яблоками. Вкусы остаются отчётливыми и гармоничными, а блюдо приобретает более изысканный характер.
Действительно ли топленое масло делает печень мягче
Само по себе оно не размягчает мясо так, как маринад с кислотами или ферментами. Но косвенно влияет на текстуру. Благодаря высокой температуре дымления печень быстро схватывается и покрывается корочкой. Время жарки сокращается, меньше сока вытекает — и мясо остаётся более сочным. Именно поэтому печень на топлёном масле часто кажется нежнее и меньше пересушена, чем та, что жарилась на жире, который пригорает.
Как пожарить печень с яблоками — пошаговый рецепт
Консультант по питанию Роксолана Гарасимив на своей странице в Instagram поделилась рецептом карамелизированной печенки с яблоками.
Ингредиенты
- 500 г печени
- 1 шт. средней луковицы
- 2 шт. яблок
- 100 мл воды
- топленое масло для жарки
- мука для обвалки печени
- хмели-сунели
Этапы приготовления
- Лук нарезать полукольцами. Яблоки почистить и нарезать небольшими дольками.
- Печень очистить от пленочек и жира и обвалять в муке.
- На разогретой сковороде с топленым маслом поджарить лук и печень. По 3 минуты с одной и с другой стороны.
- Добавить яблоки, приправу, долить горячей воды и оставить тушить под закрытой крышкой до готовности.