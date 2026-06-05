Букет пионов будет радовать дольше: что нужно добавить в вазу с цветами

Узнайте, как ухаживать за срезанными цветами

Пионы в вазе — одно из лучших украшений для дома в начале лета. Но радуют они, как правило, недолго. Уже через пару дней лепестки начинают осыпаться, а стебли подгнивают.

Рассказываем, что нужно сделать с первого же дня, чтобы букет оставался красивым как можно дольше.

Какие пионы покупать

Если хотите, чтобы цветы долго стояли, выбирайте бутоны с уже проявившимся цветом, но ещё не раскрывшиеся полностью. Полностью закрытые соцветия могут вообще не раскрыться в вазе. Полностью распустившиеся цветы простоят всего 3–4 дня.

Если срезаете пионы в саду, делайте это ранним утром и обязательно острым секатором под углом 45 градусов. Мятый или раздавленный стебель будет хуже впитывать воду, и цветок завянет быстрее.

Как подготовить вазу и воду

Ваза для цветов должна быть чистой. Для пионов лучше всего подходит прохладная вода: водопроводная или кипячёная и охлаждённая. Стебли нужно погрузить в воду хотя бы на несколько сантиметров.

Воду пионам нужно менять ежедневно. На портале Regiodom также рекомендуют каждый раз немного подрезать кончики стеблей под углом. Также нужно сразу убирать увядшие лепестки и листья, чтобы они не загрязняли воду и не ускоряли порчу букета.

Куда поставить вазу с пионами

Пионы не любят прямого солнца и сквозняков. Лучшее место для этих цветов — слегка затенённый угол комнаты вдали от вентиляторов, кондиционеров и открытых окон.

Пионы. Фото сгенерировано ИИ, коллаж "Телеграфа"

Что добавить в воду, чтобы пионы стояли дольше

Есть несколько простых средств, которые продлевают жизнь букета.

Несколько капель лимонного сока или уксуса в вазе создадут слабокислую среду, которая тормозит рост бактерий.

в вазе создадут слабокислую среду, которая тормозит рост бактерий. Медная монета на дне вазы замедлит развитие грибков и плесени.

на дне вазы замедлит развитие грибков и плесени. Чайная ложка сахара в воде будет питать цветы и помогать им дольше держать форму. Половина таблетки аспирина — снижает размножение бактерий в воде.

При правильном уходе пионы в вазе могут простоять до двух недель.