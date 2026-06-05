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Старые холодильники поедут на дачу: новые модели экономят пространство и более удобны

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Классические холодильники уступают новому решению Новость обновлена 05 июня 2026, 19:13
Классические холодильники уступают новому решению. Фото Коллаж "Телеграфа"

На какую модель следует обратить внимание

Привычные холодильники постепенно начинают вытеснять новые решения. Эксперты предполагают, что именно эти технологии могут изменить облик кухонь в ближайшие годы и стать новым стандартом.

Как написали в "Okdiario", альтернативой холодильникам на кухнях станут встроенные холодильники и модели с декоративными панелями.

Встроенные холодильники позволяют лучше организовать пространство и делают кухню более аккуратной и минималистичной. Они крепятся прямо к кухонной мебели, поэтому смотрятся как часть гарнитура и не выделяются в интерьере.

В то же время, еще один вариант — холодильники с панелями, которые можно менять. На них устанавливается декоративная накладка, так что внешний вид техники легко обновить без замены самого прибора.

Специалисты объясняют, что главные преимущества новых решений – это эстетика, экономия пространства и гибкость в дизайне. Такие холодильники особенно подходят для современных кухонь открытого типа.

Чем заменить холодильник на кухне
Как выглядят встроенные холодильники и модели с декоративными панелями

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить старые коврики у входной двери.

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#Ремонт #Кухня #Холодильник #Тренд