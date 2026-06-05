Старые холодильники поедут на дачу: новые модели экономят пространство и более удобны

На какую модель следует обратить внимание

Привычные холодильники постепенно начинают вытеснять новые решения. Эксперты предполагают, что именно эти технологии могут изменить облик кухонь в ближайшие годы и стать новым стандартом.

Как написали в "Okdiario", альтернативой холодильникам на кухнях станут встроенные холодильники и модели с декоративными панелями.

Встроенные холодильники позволяют лучше организовать пространство и делают кухню более аккуратной и минималистичной. Они крепятся прямо к кухонной мебели, поэтому смотрятся как часть гарнитура и не выделяются в интерьере.

В то же время, еще один вариант — холодильники с панелями, которые можно менять. На них устанавливается декоративная накладка, так что внешний вид техники легко обновить без замены самого прибора.

Специалисты объясняют, что главные преимущества новых решений – это эстетика, экономия пространства и гибкость в дизайне. Такие холодильники особенно подходят для современных кухонь открытого типа.

Как выглядят встроенные холодильники и модели с декоративными панелями

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить старые коврики у входной двери.