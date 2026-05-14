Не паштет, а жир с крахмалом: одна строчка на этикетке все расскажет. Проверьте продукт в магазине

Некачественный паштет можно распознать прямо у прилавка

Паштет может быть не только вкусной, но и полезной намазкой на хлеб. Все зависит от ингредиентов, на которые при покупке не все обращают внимание. Натуральный паштет содержит высококачественный белок, железо и другие полезные вещества. Некачественный — дешевые жиры и избыток соли.

Определить качество продукта очень легко, если внимательно прочитать информацию на этикетке. Рассказываем, какой состав должен быть у качественного паштета.

Из чего должен состоять паштет

В состав хорошего паштета должно входить мясо или субпродукты, жир, вода и специи. Но на практике магазинные версии нередко содержат меньше половины мяса, а остальное — жир, крахмал и сомнительные добавки.

Главное правило: выбирайте паштеты с максимально коротким составом и высоким содержанием мяса — в идеале не менее 60%. Чем меньше наполнителей и усилителей вкуса, тем лучше.

Состав на этикетке всегда идет в порядке убывания — чем выше ингредиент в списке, тем больше его в продукте. Если на первых позициях стоит мясо или субпродукты, это хороший знак.

На что смотреть в составе паштета: признаки качественного продукта

Мясо или субпродукты на первом месте в составе

Короткий список ингредиентов — 5–8 позиций

Понятные ингредиенты без длинных химических названий

Содержание мяса указано — и оно не менее или выше 60%

Признаки некачественного паштета

Крахмал, соя или растительный белок на первых позициях

Длинный список E-добавок — более 4–5 штук

Глутамат натрия (E621) — скрывает неприятный вкус некачественного сырья

Каррагинан (E407) — загуститель вместо мяса

Кроме того, важно обращать внимание на количество соли в паштете. Она улучшает вкус и продлевает срок хранения продукта. Как отмечает Pysznosci, в магазинных паштетах соли нередко слишком много — 1,5–2,0 г на 100 г продукта. Один большой бутерброд с паштетом может покрыть значительную часть суточной нормы, которая составляет 5 г.

Что означают E-добавки в паштете

Производственные добавки сами по себе не делают продукт плохим — некоторые из них необходимы для безопасности. Но чем длиннее их список, тем больше продукт напоминает переработанную смесь, а не нормальный паштет.

Небольшое количество таких добавок — норма. Если их пять и больше, это уже сигнал о том, что производитель компенсирует химией нехватку нормального сырья.

Как быстро проверить качество паштета у прилавка

Прежде чем положить паштет в корзину, потратьте 30 секунд на изучение этикетки и ответьте на эти вопросы:

Мясо или субпродукты — первый ингредиент в списке?

Состав занимает одну строку, а не полэтикетки?

Соли меньше 1,5 г на 100 г?

E-добавок не больше четырех?

Нет крахмала, каррагинана и глутамата?

Если на все пять вопросов ответ "да" — паштет, скорее всего, хороший. Помните, что цена не всегда гарантирует качество, поэтому лучше изучать состав продукта.