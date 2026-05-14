Не паштет, а жир с крахмалом: одна строчка на этикетке все расскажет. Проверьте продукт в магазине
Некачественный паштет можно распознать прямо у прилавка
Паштет может быть не только вкусной, но и полезной намазкой на хлеб. Все зависит от ингредиентов, на которые при покупке не все обращают внимание. Натуральный паштет содержит высококачественный белок, железо и другие полезные вещества. Некачественный — дешевые жиры и избыток соли.
Определить качество продукта очень легко, если внимательно прочитать информацию на этикетке. Рассказываем, какой состав должен быть у качественного паштета.
Из чего должен состоять паштет
В состав хорошего паштета должно входить мясо или субпродукты, жир, вода и специи. Но на практике магазинные версии нередко содержат меньше половины мяса, а остальное — жир, крахмал и сомнительные добавки.
Главное правило: выбирайте паштеты с максимально коротким составом и высоким содержанием мяса — в идеале не менее 60%. Чем меньше наполнителей и усилителей вкуса, тем лучше.
Состав на этикетке всегда идет в порядке убывания — чем выше ингредиент в списке, тем больше его в продукте. Если на первых позициях стоит мясо или субпродукты, это хороший знак.
На что смотреть в составе паштета: признаки качественного продукта
- Мясо или субпродукты на первом месте в составе
- Короткий список ингредиентов — 5–8 позиций
- Понятные ингредиенты без длинных химических названий
- Содержание мяса указано — и оно не менее или выше 60%
Признаки некачественного паштета
- Крахмал, соя или растительный белок на первых позициях
- Длинный список E-добавок — более 4–5 штук
- Глутамат натрия (E621) — скрывает неприятный вкус некачественного сырья
- Каррагинан (E407) — загуститель вместо мяса
Кроме того, важно обращать внимание на количество соли в паштете. Она улучшает вкус и продлевает срок хранения продукта. Как отмечает Pysznosci, в магазинных паштетах соли нередко слишком много — 1,5–2,0 г на 100 г продукта. Один большой бутерброд с паштетом может покрыть значительную часть суточной нормы, которая составляет 5 г.
Что означают E-добавки в паштете
Производственные добавки сами по себе не делают продукт плохим — некоторые из них необходимы для безопасности. Но чем длиннее их список, тем больше продукт напоминает переработанную смесь, а не нормальный паштет.
Небольшое количество таких добавок — норма. Если их пять и больше, это уже сигнал о том, что производитель компенсирует химией нехватку нормального сырья.
Как быстро проверить качество паштета у прилавка
Прежде чем положить паштет в корзину, потратьте 30 секунд на изучение этикетки и ответьте на эти вопросы:
- Мясо или субпродукты — первый ингредиент в списке?
- Состав занимает одну строку, а не полэтикетки?
- Соли меньше 1,5 г на 100 г?
- E-добавок не больше четырех?
- Нет крахмала, каррагинана и глутамата?
Если на все пять вопросов ответ "да" — паштет, скорее всего, хороший. Помните, что цена не всегда гарантирует качество, поэтому лучше изучать состав продукта.