"Воспринимаю как послание": "Шахед" влетел в дом детей нардепа, который в розыске (видео)

Из-за удара внутри помещения произошел настоящий потоп

В результате ночной атаки России по Украине 14 мая, был поврежден частный дом детей народного депутата Сергея Шахова. К счастью, никто не пострадал.

Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Instagram. К посту он прикрепил соответствующее видео, снятое в разрушенной части дома.

"Страшная ночь для украинцев! Сочувствую всем, кто пострадал от варварского нападения террористов! Этой ночью "Шахед" также целенаправленно попал в дом моих детей", — говорится в подписи под роликом.

Сам Шахов отметил, что сегодняшнюю атаку "воспринял как послание". Также он указал, что с его детьми все в порядке и в результате происшествия с их домом они не пострадали.

В надписи на видео нардеп указал, что вражеский "Шахед" целенаправленно попал по дому.

Сергей Шахов — кто он и где находится

Народный депутат Украины VIII и IX созывов от пророссийской партии "Наш край". Был объявлен в розыск Высшим антикоррупционным судом Украины 31 марта 2023 года. По данным СМИ, проживает в Дубае (ОАЭ).

С марта 2006 по октябрь 2010 был депутатом Луганского областного совета.

С декабря 2010 по 2011 год — член исполнительного комитета Стахановского городского совета.

В 2013 году был объявлен МВД Украины в розыск в рамках сразу нескольких уголовных производств.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 106 мажоритарному округу.

С 2015 по 2016 год был депутатом Северодонецкого городского совета.

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва в качестве самовыдвиженца и члена партии "Наш Край" по 114 округу. С 6 декабря 2019 года — член депутатской группы "Доверие", до этого — внефракционный. Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

В 2021 году НАПК выявило признаки недостоверного декларирования в действиях Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривен. Он подозревается в ложном декларировании и считает, что он не вписал в декларацию Инну Журбу, с которой совместно проживает и ведет общий быт.

В 2022 году НАБУ завершило расследование в отношении народного депутата Сергея Шахова. По данным НАБУ, Шахов записал на гражданскую жену и таким образом скрыл кучу имущества на общую сумму почти 88 млн. грн. В частности: два элитных дома в коттеджном городке "Солнечная долина" общей площадью более 2000 квадратов; 27 земельных участков общей площадью почти 115 гектаров – это как 13 Мариинских парков; 13 квартир в Киеве, 8 паркомест, дачу, два автомобиля, доли в ряде компаний и доходы от продажи недвижимости. В этом же году перед началом полномасштабной войны Шахов подрался с директором сервисной компании. Он устроил конфликт с директором указанного предприятия Андреем Осовским из-за отключения его дома от электричества, которое произошло из-за аварии.

В 2023 году Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный повод Шахова на судебное заседание. В том же году ВАКС объявила в розыск Сергея Шахова по делу о недекларировании имущества на 88 млн. грн.

В 2025 году в СМИ писали, что Шахов уже более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае. Но при этом, депутат подключался к онлайн-заседаниям парламентского комитета по вопросам экологической политики, членом которого он является. Публично депутат и его адвокаты объясняют его длительное отсутствие в Украине состоянием здоровья — якобы он находится за границей на лечении.

Биография Сергея Шахова. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

