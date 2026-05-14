Бумажный ИНН уходит в прошлое: что его заменит

Документ будет храниться в смартфоне и будет доступен для печати

В Украине больше не требуется носить с собой бумажную карточку налогоплательщика (РНОКПП, ранее — ИНН). Электронный документ в приложении "Дия" будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Что нужно знать:

Электронный РНОКПП в "Дии" приравняли к бумажному

Налоговую карту можно будет оформить онлайн или через ЦНАП

Е-карту можно будет показать, переслать или распечатать

В "Дии" появится функция повторного заказа карты

Об этом на Mintsyfra Summit в Киеве сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль. В целом, номер Карточки налогоплательщика давно был доступен в документе, однако не имел соответствующей юрсилы. Если же "Дии" нет — бумажная версия нужна.

Заметим, что правительство еще в декабре одобрило другое касательное постановление о возможности сгенерировать РНОКПП. Согласно ней документ с номером Карточки налогоплательщика можно оформить онлайн через "Дию" или оффлайн в ЦНАПах. Сообщалось, что первоначально услуга будет доступна для оформления РНОКПП детям. Заметим – код уже можно получить через приложение.

Карточку налогоплательщика можно сгенерировать для ребенка в "Дии"/ Скриншот

После оформления документ будет постоянно храниться в смартфоне. При необходимости его можно будет показать в цифровом формате, поделиться им или распечатать.

В Минцифре также сообщили, что впоследствии в приложении появится возможность повторно заказать е-карту налогоплательщика в случае потери или повреждения документа — как для детей, так и для взрослых. Кроме того, в разговоре с представителями телеграмм-канала в Минцифре анонсировали еще одну новую функцию: уже с середины лета украинцы смогут разводиться онлайн через "Дию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первые тестирования были запланированы на май. Важно, что воспользоваться разводом онлайн смогут только пары без детей.