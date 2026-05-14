Не паштет, а жир із крохмалем: один рядок на етикетці все розповість. Перевірте продукт у магазині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Неякісний паштет можна розпізнати прямо біля прилавка
Паштет може бути не лише смачною, а й корисною намазкою на хліб. Усе залежить від інгредієнтів, на які при купівлі не всі звертають увагу. Натуральний паштет містить високоякісний білок, залізо та інші корисні речовини. Неякісний — дешеві жири та надлишок солі.
Визначити якість продукту дуже легко, якщо уважно прочитати інформацію на етикетці. Розповідаємо, який склад має бути у якісного паштету.
З чого має складатися паштет
До складу хорошого паштету має входити м'ясо або субпродукти, жир, вода та спеції. Але на практиці магазинні версії нерідко містять менше половини м'яса, а решта — жир, крохмаль і сумнівні добавки.
Головне правило: вибирайте паштети з максимально коротким складом і високим вмістом м'яса — в ідеалі не менше 60%. Чим менше наповнювачів та підсилювачів смаку, тим краще.
Склад на етикетці завжди йде в порядку спадання — чим вище інгредієнт у списку, тим більше його в продукті. Якщо на перших позиціях стоїть м'ясо або субпродукти, це добрий знак.
На що дивитися у складі паштету: ознаки якісного продукту
- М'ясо або субпродукти на першому місці у складі
- Короткий список інгредієнтів — 5–8 позицій
- Зрозумілі інгредієнти без довгих хімічних назв
- Вміст м'яса вказано — і він не менше або вище 60%
Ознаки неякісного паштету
- Крохмаль, соя чи рослинний білок на перших позиціях
- Довгий список E-добавок – понад 4–5 штук
- Глутамат натрію (E621) – може додаватися, щоб приховати неприємний смак неякісної сировини
- Карагенан (E407) — загусник замість м’яса
Крім того, важливо звертати увагу на кількість солі в паштеті. Вона покращує смак і подовжує термін зберігання продукту. Як зазначає Pysznosci, у магазинних паштетах солі нерідко надто багато — 1,5-2,0 г на 100 г продукту. Один великий бутерброд із таким паштетом може покрити значну частину добової норми, яка становить 5 г.
Що означають E-добавки в паштеті
Виробничі добавки самі по собі не роблять продукт поганим — деякі з них необхідні для безпеки. Але чим довший їхній список, тим більше продукт нагадує перероблену суміш, а не нормальний паштет.
Невелика кількість таких добавок – норма. Якщо їх п’ять і більше, то це вже сигнал про те, що виробник компенсує хімією нестачу нормальної сировини.
Як швидко перевірити якість паштету біля прилавка
Перш ніж покласти паштет у кошик, витратьте 30 секунд на вивчення етикетки та дайте відповідь на ці питання:
- М’ясо чи субпродукти – перший інгредієнт у списку?
- Склад займає один рядок, а не піветикетки?
- Солі менше ніж 1,5 г на 100 г?
- E-добавок не більше чотирьох?
- Немає крохмалю, карагінану та глутамату?
Якщо на всі п’ять запитань відповідь "так" — паштет, швидше за все, хороший. Пам’ятайте, ціна не завжди гарантує якість, тому краще вивчати склад продукту.