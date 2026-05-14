Не паштет, а жир із крохмалем: один рядок на етикетці все розповість. Перевірте продукт у магазині

Неякісний паштет можна розпізнати прямо біля прилавка

Паштет може бути не лише смачною, а й корисною намазкою на хліб. Усе залежить від інгредієнтів, на які при купівлі не всі звертають увагу. Натуральний паштет містить високоякісний білок, залізо та інші корисні речовини. Неякісний — дешеві жири та надлишок солі.

Визначити якість продукту дуже легко, якщо уважно прочитати інформацію на етикетці. Розповідаємо, який склад має бути у якісного паштету.

З чого має складатися паштет

До складу хорошого паштету має входити м'ясо або субпродукти, жир, вода та спеції. Але на практиці магазинні версії нерідко містять менше половини м'яса, а решта — жир, крохмаль і сумнівні добавки.

Головне правило: вибирайте паштети з максимально коротким складом і високим вмістом м'яса — в ідеалі не менше 60%. Чим менше наповнювачів та підсилювачів смаку, тим краще.

Склад на етикетці завжди йде в порядку спадання — чим вище інгредієнт у списку, тим більше його в продукті. Якщо на перших позиціях стоїть м'ясо або субпродукти, це добрий знак.

На що дивитися у складі паштету: ознаки якісного продукту

М'ясо або субпродукти на першому місці у складі

Короткий список інгредієнтів — 5–8 позицій

Зрозумілі інгредієнти без довгих хімічних назв

Вміст м'яса вказано — і він не менше або вище 60%

Ознаки неякісного паштету

Крохмаль, соя чи рослинний білок на перших позиціях

Довгий список E-добавок – понад 4–5 штук

Глутамат натрію (E621) – може додаватися, щоб приховати неприємний смак неякісної сировини

Карагенан (E407) — загусник замість м’яса

Крім того, важливо звертати увагу на кількість солі в паштеті. Вона покращує смак і подовжує термін зберігання продукту. Як зазначає Pysznosci, у магазинних паштетах солі нерідко надто багато — 1,5-2,0 г на 100 г продукту. Один великий бутерброд із таким паштетом може покрити значну частину добової норми, яка становить 5 г.

Що означають E-добавки в паштеті

Виробничі добавки самі по собі не роблять продукт поганим — деякі з них необхідні для безпеки. Але чим довший їхній список, тим більше продукт нагадує перероблену суміш, а не нормальний паштет.

Невелика кількість таких добавок – норма. Якщо їх п’ять і більше, то це вже сигнал про те, що виробник компенсує хімією нестачу нормальної сировини.

Як швидко перевірити якість паштету біля прилавка

Перш ніж покласти паштет у кошик, витратьте 30 секунд на вивчення етикетки та дайте відповідь на ці питання:

М’ясо чи субпродукти – перший інгредієнт у списку?

Склад займає один рядок, а не піветикетки?

Солі менше ніж 1,5 г на 100 г?

E-добавок не більше чотирьох?

Немає крохмалю, карагінану та глутамату?

Якщо на всі п’ять запитань відповідь "так" — паштет, швидше за все, хороший. Пам’ятайте, ціна не завжди гарантує якість, тому краще вивчати склад продукту.