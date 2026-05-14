Почти в два раза дешевле: касир из "АТБ" показала новый лайфхак со скидками (фото)

Надо быть готовым к определенным ограничениям

В сети магазинов "АТБ" можно получить дополнительную скидку не только при сканировании приложения. Теперь ввели систему прогрессивных скидок, зависящих от количества приобретенного товара — формат "группой дешевле".

Об этом в Threads сообщила кассирша "АТБ" по имени Галина (galya_kasur_atb). "Телеграф" расскажет поподробнее.

По словам сотрудницы сети, новый формат позволяет покупателям существенно экономить, если они берут несколько единиц одного товара. Это выгодно для тех, кто привык делать запасы или покупает продукты для большой семьи.

Новые скидки в "АТБ"

Как это работает на практике

Суть акции проста: на ценнике указаны две стоимости. Первая – обычная, если вы покупаете 1 или 2 единицы товара. Вторая существенно ниже, если количество в чеке составляет от 3 штук и более.

На примере популярного немецкого крем-сыра "De Luxe" (175 г) разница в цене выглядит следующим образом:

При покупке 1–2 шт. цена составляет 89,90 грн за единицу.

цена составляет за единицу. При покупке от 3 до 6 шт. – цена падает до 57,90 грн за единицу.

"Я обычно как раз и покупаю штуки 3-4, чтобы дотянуть до следующей скидки. Там сроки хорошие", — делится опытом Галина.

На что следует обратить внимание

Хотя скидка позволяет сэкономить почти половину стоимости ( -45% ), существуют определенные ограничения:

Лимит в одни руки: Как правило, действует ограничение на количество акционного товара в одном чеке (например, до 5-6 единиц) во избежание оптовых закупок для перепродажи.

Как правило, действует ограничение на количество акционного товара в одном чеке (например, до 5-6 единиц) во избежание оптовых закупок для перепродажи. Маркировка: Ищите на полках специальные сине-оранжевые ценники со значком "Скидки при покупке от 3-х".

Ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов.