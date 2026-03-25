Подделку видно сразу: простой способ проверить сливочное масло прямо в магазине

Распознать ненатуральное масло можно у прилавка

В магазине или на рынке нередко можно столкнуться с ситуацией, когда под видом сливочного масла на полках лежит некачественный продукт с растительными жирами. И хотя на вид такой товар может не отличаться от натурального масла, однако по вкусовым и другим характеристикам он совсем иной.

Однако обнаружить подмену можно очень легко, если внимательно прочитать информацию на упаковке.

Как отличить настоящее масло

Если на упаковке написано "молокосодержащий продукт", "сливочный продукт" или "спред", — значит, он состоит из смеси растительных и животных жиров. Такой продукт уже нельзя назвать сливочным маслом, он не имеет молочного вкуса и не тает, как настоящее масло.

В составе также не должно быть гидрогенеированных жиров, растительного или пальмового масла и каких-либо других примесей.

Какой состав у настоящего масла

Натуральное сливочное масло готовится всего из одного ингредиента — сливок. Такой состав и должен быть указан на упаковке. Иногда допускается наличие в составе соли, если продукт соленый.

Натуральное масло имеет характерный молочный аромат и легко тает.

