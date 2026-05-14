Осталось меньше месяца: кто из украинцев должен обязательно оцифровать трудовую

Перевестись на электронный формат можно самостоятельно или с помощью работодателя

Для учета пенсионного стажа в Украине бумажные трудовые книжки будут постепенно заменятся цифровыми аналогами. В связи с этим уже до 10 июня часть граждан должна оцифровать свои документы.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Справка: В Украине приняли изменения в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании, изменяющем подход к подтверждению трудового стажа для назначения пенсий. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, ранее поддержанный Верховной Радой — закон №4851-9.

Кому в первую очередь необходимо оцифровать трудовую книжку

По словам Ковпашко, перевести документ в электронный формат крайне важно гражданам, чей трудовой стаж начался до 1 января 2004 года.

Как перевести трудовую книжку в электронный формат

Для этого необходимо загрузить сканы трудовой книжки на портал Пенсионного фонда:

Работодатели могут загрузить данные через личный кабинет страхователя.

Работники могут сделать это самостоятельно через личный кабинет застрахованного лица.

Сколько времени есть

10 июня 2026 года завершается официальный переходный период. Однако, как пояснили в ведомстве, органы Пенсионного фонда Украины продолжат принимать и обрабатывать сканированные копии документов. Поэтому граждане смогут оцифровать книжку или подать документы для учета стажа и после этой даты.

