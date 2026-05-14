Осталось меньше месяца: кто из украинцев должен обязательно оцифровать трудовую
Перевестись на электронный формат можно самостоятельно или с помощью работодателя
Для учета пенсионного стажа в Украине бумажные трудовые книжки будут постепенно заменятся цифровыми аналогами. В связи с этим уже до 10 июня часть граждан должна оцифровать свои документы.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
Справка: В Украине приняли изменения в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании, изменяющем подход к подтверждению трудового стажа для назначения пенсий. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, ранее поддержанный Верховной Радой — закон №4851-9.
Кому в первую очередь необходимо оцифровать трудовую книжку
По словам Ковпашко, перевести документ в электронный формат крайне важно гражданам, чей трудовой стаж начался до 1 января 2004 года.
Как перевести трудовую книжку в электронный формат
Для этого необходимо загрузить сканы трудовой книжки на портал Пенсионного фонда:
- Работодатели могут загрузить данные через личный кабинет страхователя.
- Работники могут сделать это самостоятельно через личный кабинет застрахованного лица.
Сколько времени есть
10 июня 2026 года завершается официальный переходный период. Однако, как пояснили в ведомстве, органы Пенсионного фонда Украины продолжат принимать и обрабатывать сканированные копии документов. Поэтому граждане смогут оцифровать книжку или подать документы для учета стажа и после этой даты.
