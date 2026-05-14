Обещают "повышение пенсий": украинцев предупредили об опасных сообщениях

Мошенники маскируются под Пенсионный фонд

Правоохранители сообщают о новой волне онлайн-мошенничества, связанной с якобы "повышением пенсий" и изменениями в их начислении.

Об этом рассказал начальник 1-го сектора киберполиции в Одесской области ДКП НПУ капитан полиции Богдан Крыжанивский, отметили в Главном управлении Нацполиции региона.

По данным киберполиции, злоумышленники распространяют фейковые сообщения через социальные сети, мессенджеры и рекламные объявления. В них речь идет о "обновленных правилах" или "дополнительных выплатах", которые якобы можно получить после перехода по ссылке и заполнения анкеты.

Для большей правдоподобности мошенники маскируются под государственные структуры, в частности, имитируют сообщения от Пенсионного фонда Украины, используя официальный стиль, логотипы и похожие формулировки.

"На самом деле такие ссылки ведут на фишинговые сайты, которые внешне похожи на официальные государственные ресурсы. Во время заполнения анкеты пользователи вводят персональные данные, реквизиты банковских карт, а иногда и одноразовые SMS-коды. В результате эта информация попадает к злоумышленникам, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированное списание денег" Богдан Крыжановский

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности: пользоваться только официальными сайтами государственных учреждений, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить банковские данные на сторонних ресурсах и не передавать одноразовые коды подтверждения.

Отдельно в полиции отмечают важность информирования пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем.

