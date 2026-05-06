Трудовая книга больше не нужна? В Украине упростили подтверждение стажа

Утраченные документы больше не проблема для пенсии

В Украине приняли изменения в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании, изменяющем подход к подтверждению трудового стажа для назначения пенсий.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, ранее поддержанный Верховной Радой — закон №4851-9. О главных изменениях вычеркнули в видео на "YouTube" канале "Народная мысль".

Главное изменение касается возможности подтверждения стажа без бумажной трудовой книжки или полного пакета документов из предыдущих мест работы или учебы. Это особенно актуально для людей, чьи документы были утрачены или остались на временно оккупированных территориях.

Согласно новым правилам, подтверждение трудового стажа теперь возможно на основе данных различных цифровых государственных реестров. Если в электронных системах есть информация о работе или другой занятости человека, она может быть отнесена к страховому стажу.

Ожидается, что эти изменения помогут сотням тысяч украинцев проще оформлять пенсию и учитывать ранее не подтвержденные периоды работы, что может повлиять и на размер выплат.

