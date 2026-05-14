Залишилось менше місяця: хто з українців має обовʼязково оцифрувати трудову

Перекластися на електронний формат можна самостійно або за допомогою роботодавця

Для обліку пенсійного стажу в Україні паперові трудові книжки поступово заміняться цифровими аналогами. У зв’язку з цим уже до 10 червня частина громадян має оцифрувати свої документи.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Довідка: В Україні внесли зміни до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яке змінює підхід до підтвердження трудового стажу для призначення пенсій. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ, який раніше підтримав Верховна Рада — закон №4851-9.

Кому насамперед необхідно оцифрувати трудову книжку

За словами Ковпашко, перевести документ в електронний формат дуже важливо громадянам, чий трудовий стаж розпочався до 1 січня 2004 року.

Як перевести трудову книжку в електронний формат

Для цього необхідно завантажити скани трудової книжки на портал Пенсійного фонду:

можуть завантажити дані через особистий кабінет страхувальника. Працівники можуть зробити це самостійно через особистий кабінет застрахованої особи.

Скільки часу є

10 червня 2026 року завершується офіційний перехідний період. Проте, як пояснили у відомстві, органи Пенсійного фонду України продовжать приймати та обробляти скановані копії документів. Тому громадяни зможуть оцифрувати книжку чи подати документи для обліку стажу і після цієї дати.

