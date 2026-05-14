Мужчины старше 60 будут служить? Что в ТЦК говорят о призыве пенсионеров

Особую ценность для армии имеют офицеры запаса и бывшие военные

Сейчас в Украине вопрос мобилизации людей постарше стал достаточно остро. Однако в ТЦК уже ответили: планируют ли призыв мужчина старше 60 лет.

Как пишет портал 0352.ua, ссылаясь на слова территориального центра комплектования, мобилизации пенсионеров в Украине нет. То есть в армию не призывают мужчин 60+.

Более того, в ТЦК подчеркнули, что более важную роль играет не возраст, а профессионализм человека. Ведь мобилизованный должен быть полезен в армии. Сейчас наибольшим спросом пользуются специалисты:

в сферах логистики,

ремонта техники,

связи,

транспорта,

организации работы

Кроме того, большую ценность имеют бывшие военные, офицеры запаса и т.д., то есть все те, кто уже имеет военный опыт. Если же старшие люди все же приходят служить, им, по словам ведомства, предоставляют работу в тыловых подразделениях или учебных центрах.

"Людей после 60 лет преимущественно не планируют привлекать к штурмовым действиям или боевым задачам на передовой", — говорится в материале.

В ТЦК подчеркивают, что служба лиц непризывного возраста возможна только на добровольной основе. Однако прохождение ВЛК и подтверждение пригодности обязательны, а также согласие от части, которая готова взять такого мужчину.

"Контракт заключается сроком на один год с возможностью дальнейшего продления. Есть испытательный срок до шести месяцев. Для оформления контракта необходимо обратиться в ТЦК с заявлением и предоставить письмо от воинской части о готовности принять кандидата на службу. Для офицеров запаса процедура предусматривает дополнительное согласование с Генеральным штабом ВСУ", — говорится в материале.

