Полный стаж не спасёт: какую пенсию будут получать украинцы в 2026 при минимальной зарплате

На такую выплату нелегко будет прожить

Украинцы, которые в 2026 году будут выходить на пенсию в 60 лет и имеют необходимый страховой стаж, но получали минимальную зарплату, могут рассчитывать на небольшую выплату.

Это показывает расчет пенсионного калькулятора для мужчины со стажем 33 года и минимальной зарплатой на уровне 8647 гривен, по данным "Минфин".

При таких условиях размер пенсии составит примерно 3126 гривен в месяц. Расчет выполнен по общим правилам пенсионной формулы без учета дополнительных надбавок или льгот. То есть не учитывались специальные статусы, например ветеран войны, почетный донор или другие категории, которые могут увеличивать выплаты.

Пенсия в 60 лет при 33 годах стажа и зарплатой почти 8700 гривен. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2026 году

В то же время в Пенсионном фонде напоминают, что требования к страховому стажу постепенно растут. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если стаж меньше — от 23 лет, пенсия назначается в 63 года, а при наличии не менее 15 лет стажа — в 65 лет.

Если же человек не набрал необходимый стаж, он может выйти на пенсию позже.

