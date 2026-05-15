Нельзя подметать пол и оставлять пустую посуду: как не выгнать деньги из дома в праздник 15 мая
Некоторые действия этого дня могут привлечь нищету
В эту пятницу, 15 мая, по новому церковному календарю православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Пахомия Великий — одного из самых известных христианских подвижников и основателей общежительного монашества. В народе этот день называли "Европейский".
Пахомий Великий жил в III-IV веках в Египте. Сначала он был язычником и даже служил в армии, однако впоследствии принял христианство и посвятил жизнь молитве и аскезе. Именно Пахомий создал один из первых монастырских уставов, где монахи жили сообществом, работали вместе и соблюдали четкие правила. Поэтому святого считают одним из основателей организованной монашеской жизни.
В народной традиции день Пахомии ассоциировался с окончательным приходом тепла. Считалось, что после 15 мая холода уже не будет, поэтому люди активно высаживали овощи и начинали полевые работы.
Традиции и приметы 15 мая
В народе верили, что именно после Пахомия весна окончательно "побеждает" холод, поэтому день считался одним из лучших для высадки огурцов, тыквы и фасоли. Особенно хорошей приметой было посадить что-то к восходу солнца — будто бы тогда растение будет иметь сильные корни.
- Если на Пахомию очень громко квакают лягушки – лето будет жарким и влажным.
- Быстро рассеивающийся утренний туман — будет большой урожай ягод.
- Если кошка долго лежит на солнце – в ближайшие дни будет резкое потепление.
- Много паутины в воздухе – до сухого июня.
- Если вечером слышен сильный запах черемухи или сирени – скоро будут грозы.
- Дождь на Пахомию считался хорошей приметой для пчеловодов — говорили, что будет много меда.
Что нельзя делать 15 мая
- Подметать пол после заката — вместе с мусором можно "вымести" благосостояние из дома;
- чинить старую обувь — это может "привязать" человека к старым проблемам или неудачам;
- оставлять на столе пустую посуду на ночь – это привлекает финансовые трудности и недостаток в доме;
- срывать цветы сирени без надобности — на Пахомию сирень "набирает силу", а сорванные ветки могут принести грусть или мелкие ссоры в семью.
