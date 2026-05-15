Вонь из холодильника – не приговор: поставьте это в миску – запах исчезает раз и навсегда

Тратить много денег не нужно

Знакомая ситуация: вы открываете холодильник в поисках вкусного перекуса, а вместо вас встречает "коктейль" ароматов, от которого хочется немедленно закрыть дверцу назад. Не спешите покупать дорогие ароматизаторы – большинство средств для борьбы с этой проблемой уже есть в вашем кухонном шкафчике.

Мы собрали действенные советы, как вернуть вашему холодильнику свежесть без лишних усилий.

Генеральная ревизия и "банные процедуры"

Прежде чем бороться с последствиями нужно найти причину. Часто источником запаха становится забытый кусочек сыра в углу полки или затекшая под уплотнитель капля соуса.

Полная разгрузка: Выключите прибор и извлеките все продукты.

Выключите прибор и извлеките все продукты. Раствор для мойки: Забудьте об агрессивной химии, которая сама имеет специфический запах. Лучший вариант – содовый раствор (2 ст. л. соды на 1 литр теплой воды). Он не только очищает, но дезинфицирует поверхности.

Забудьте об агрессивной химии, которая сама имеет специфический запах. Лучший вариант – (2 ст. л. соды на 1 литр теплой воды). Он не только очищает, но дезинфицирует поверхности. Внимание к деталям: Обязательно протрите резиновые уплотнители и сливное отверстие для конденсата – именно там чаще всего скапливаются бактерии.

Природные абсорбенты – магия на ваших полках.

Если после генеральной уборки легкий нежелательный "шлейф" все еще напоминает о себе, на помощь придут продукты-поглотители, которые найдутся на каждой кухне.

Пищевая сода. Это классика жанра: просто насыпьте несколько ложек соды в небольшую открытую емкость и оставьте на полке. Она работает тихо и надежно, но не забывайте обновлять порошок раз в месяц.

Это классика жанра: просто насыпьте несколько ложек соды в небольшую открытую емкость и оставьте на полке. Она работает тихо и надежно, но не забывайте обновлять порошок раз в месяц. Активированный уголь. Самый мощный "девайс" из домашней аптечки. Измельчите 10–15 таблеток в блюдце – такая угольная подушка сработает как профессиональный фильтр, впитывая даже самые стойкие молекулы они.

Самый мощный "девайс" из домашней аптечки. Измельчите 10–15 таблеток в блюдце – такая угольная подушка сработает как профессиональный фильтр, впитывая даже самые стойкие молекулы они. Кофе (молотый или в зернах). Вариант для тех, кто любит не просто чистоту, но и эстетику. Насыпьте немного свежего кофе в пиале: он не только нейтрализует лишнее, но и наполнит холодильник едва заметным благородным ароматом.

Вариант для тех, кто любит не просто чистоту, но и эстетику. Насыпьте немного свежего кофе в пиале: он не только нейтрализует лишнее, но и наполнит холодильник едва заметным благородным ароматом. Ломтик лимона. Этот цитрус идеально борется с бактериальными запахами. Положите несколько долек на блюдце, однако будьте бдительны — меняйте их каждый день, чтобы сам лимон не стал источником проблемы.

Этот цитрус идеально борется с бактериальными запахами. Положите несколько долек на блюдце, однако будьте бдительны — меняйте их каждый день, чтобы сам лимон не стал источником проблемы. Черный или ржаной хлеб. Старый проверенный метод наших бабушек. Несколько ломтиков обычного "Бородинского", разложенных по углам, за одну ночь способны впитать избыточную влагу и посторонние ароматы.

что положить в холодильник чтобы не воняло

Как не допустить возвращения проблемы

Профилактика всегда легче "лечения". Держите несколько золотых правил лайфстайл-редактора:

Герметичность – это все: Используйте стеклянные контейнеры или восковые салфетки. Сыр, рыба и лук должны жить в собственном пространстве.

Используйте стеклянные контейнеры или восковые салфетки. Сыр, рыба и лук должны жить в собственном пространстве. Ревизия по субботам: Раз в неделю проверяйте сроки годности.

Раз в неделю проверяйте сроки годности. Контроль влаги Слишком высокая влажность способствует размножению плесени. Если на стенках есть конденсат – протрите его сухой тряпкой.

Ранее Телеграф писал, какой ароматизатор можно сделать для дома.