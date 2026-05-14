Майже вдвічі дешевше: касирка з "АТБ" продемонструвала новий лайфхак зі знижками (фото)

У мережі магазинів "АТБ" можна отримати додаткову знижку не тільки сканувавши додаток. Відтепер ввели систему прогресивних знижок, що залежать від кількості придбаного товару — формат "гуртом дешевше".

Про це у Threads повідомила касирка "АТБ" на ім'я Галина (galya_kasur_atb). "Телеграф" розповість детальніше.

За словами працівниці мережі, новий формат дозволяє покупцям суттєво економити, якщо вони беруть кілька одиниць одного товару. Це вигідно для тих, хто звик робити запаси або купує продукти для великої родини.

Нові знижки в "АТБ"

Як це працює на практиці

Суть акції проста: на ціннику вказано дві вартості. Перша — звичайна, якщо ви купуєте 1 або 2 одиниці товару. Друга — суттєво нижча, якщо кількість у чеку становить від 3 штук і більше.

На прикладі популярного німецького крем-сиру "De Luxe" (175 г) різниця в ціні виглядає наступним чином:

При купівлі 1–2 шт. — ціна становить 89,90 грн за одиницю.

— ціна становить за одиницю. При купівлі від 3 до 6 шт. — ціна падає до 57,90 грн за одиницю.

"Я зазвичай якраз і купую штуки 3-4, аби дотягнути до наступної знижки. Там строки хороші", — ділиться досвідом Галина.

На що варто звернути увагу

Хоча знижка дозволяє зекономити майже половину вартості (-45%), існують певні обмеження:

Ліміт в одні руки: Як правило, діє обмеження на кількість акційного товару в одному чеку (наприклад, до 5-6 одиниць), щоб уникнути гуртових закупівель для перепродажу.

Як правило, діє обмеження на кількість акційного товару в одному чеку (наприклад, до 5-6 одиниць), щоб уникнути гуртових закупівель для перепродажу. Маркування: Шукайте на полицях спеціальні синьо-помаранчеві цінники з позначкою "Знижки при купівлі від 3-х".

