Больше ребенка! На украинском водоеме вытащили карпа-гиганта (фото)
Чтобы вырасти до таких размеров, карпу нужно более 7 лет
В Украине поймали огромного карпа. Вес рыбы больше, чем у новорожденного малыша.
Рыбак похвастался уловом в соцсети Threads. Он не уточнил место удачной рыбалки, вес улова и название рыбы. Однако по внешним признакам это карп.
Судя по тому, как мужчина держит рыбу (она занимает почти всю ширину его туловища), вес составляет примерно 6-8 кг. Хотя рыбак уверенно держит свой улов, чувствуется что рыба тяжелая.
Что известно о рыбе карп
Карп является одной из самых распространенных пресноводных рыб. У него крепкое, мускулистое тело и крупная чешуя золотистого или темного оттенка. Рыба питается как растительной пищей, так и мелкими водными организмами. Наиболее активно карп клюет в теплое время года, особенно весной и летом, преимущественно на мелководье в утренние или вечерние часы.
В возрасте 2–3 лет карп обычно весит 1,5–2 кг. Однако отдельные особи при благоприятных условиях могут достигать 10 кг веса. С возрастом, в редких случаях, карп может дорасти аж до 30 кг.
Почему в США карпа считают "мусорной рыбой"
В Украине карп – желанный трофей для рыбаков, его считают вкусной рыбой. В то же время в США он признан "мусорной рыбой" и захватчиком.
Несмотря на то что рыба попала в США еще в конце XIX века как потенциальный источник пищи, она, так и не пришлась по вкусу американцам. Они не воспринимают ее из-за "вкус ила".
