Більший за дитину! На українській водоймі витягли коропа-гіганта (фото)

Щоб вирости до таких розмірів, коропу потрібно понад 7 років

В Україні упіймали величезного коропа. Вага рибини більша, ніж новонародженого малюка.

Рибалка похвалився уловом у соцмережі Threads. Він не уточнив місце вдалої риболовлі, вагу улову та назву риби. Проте за зовнішніми ознаками це — короп.

Рибалка показав величезного коропа. Фото: threads.com/@marko198383

Судячи з того, як чоловік тримає рибу (вона займає майже всю ширину його тулуба), вага становить приблизно 6–8 кг. Хоча рибалка впевнено тримає свій улов відчувається що риба важка.

Що відомо про рибу короп

Короп є однією з найпоширеніших прісноводних риб. Він має міцне, м’язисте тіло та велику луску золотавого або темного відтінку. Риба харчується як рослинною їжею, так і дрібними водними організмами. Найактивніше короп клює у теплу пору року, особливо навесні та влітку, переважно на мілководді у ранкові або вечірні години.

У віці 2–3 років короп зазвичай важить 1,5–2 кг. Проте окремі особини за сприятливих умов можуть сягати до 10 кг ваги. З віком, у рідких випадках, короп може дорости аж до 30 кг.

Вага коропа у різному віці. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому у США коропа вважають "сміттєвою рибою"

В Україні короп – бажаний трофей для рибалок, його вважають смачною рибою. Водночас у США він визнаний "сміттєвою рибою" та загарбником.

Попри те що риба потрапила до США ще наприкінці XIX століття як потенційне джерело їжі, вона так і не прийшлася до смаку американцям. Вони не сприймають її через "смак мулу".

