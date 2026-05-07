Рыбак поймал необычную рыбу. Почему ее лучше не отпускать в воду (фото, видео)

Этот вид еще называют "солнечной" пираньей

Украинец поделился в сети необычным уловом. Мужчине удалось поймать солнечного окуня.

Об этом рыбак рассказал в Facebook. На видео видно, что рыба довольно маленькая, размером с ладонь.

Имеет характерный золотистый цвет чешуи и заостренный спинной плавник. Мужчина после того, как поймал эту рыбу, отпустил ее обратно в водоем. Правда, многие пользователи подчеркнули, что так лучше не делать.

Ведь солнечного окуня называют еще "мусорной" рыбой. Этот вид довольно сильный хищник в водоеме, потому постепенно может вытеснять другие виды. Люди в комментариях писали:

А вот отпускать ту заразу совсем не следует. Еще немного и кроме пициков инвазионного вида не поймаете никакой другой рыбы.

А отпустил зачем. Это инвазивный вид, вытесняющий другие виды рыбы.

Это зараза. Лучше котикам отнести, но не отпускать.

Не отпускайте!

Добавим, что заведующий отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиологиня Юлия Куцоконь рассказала, что именно благодаря особенностям строения плавников солнечный окунь довольно непростая добыча. Эти рыбы часто маленькие или средние, однако большинство хищников обходят их стороной.

Солнечный окунь

"А солнечный окунь очень непростая добыча для наших хищных рыб. Даже когда он маленький, он уже высокотелый и имеет колючий спинной плавник. Особенно первые лучи спинного плавника — очень колючие как у всех окунеобразных рыб", — пояснила Куцоконь.

