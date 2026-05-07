"Мусорная рыба со вкусом ила": почему в США яростно ненавидят нашего карпа

За разведение рыбы можно даже попасть на штраф

Пока в Украине карп – это желаемый трофей и популярный "гость" рыбного меню, в США он признан "мусорной рыбой" и захватчиком. В некоторых штатах власти даже ищут неизвестного "зарыбителя", который запустил в водоемы эту рыбу, чтобы выписать ему немаленький штраф.

Об этом сообщается на странице "Хмельницкого рыбхоза" в Facebook. Как оказалось, отношение американцев к обычному карпу кардинально отличается от нашего. Несмотря на то, что рыбу доставили в США еще в конце XIX века как потенциальный источник пищи, она так и не прижилась в местной кухне. Американцы жалуются на "вкус ила".

"Мусорная рыба, заиливает воду и сама по вкусу как ил!" — типичное мнение американца о карпе. Если кое-где в США спортивная рыбалка на карпа еще пользуется определенным спросом, то есть его прогнозируемо и упрямо не хотят.", — говорится в посте.

Карп в США

Дошло до того, что сегодня карп оказался в одном ряду с инвазивным толстолобом: его разрешено ловить без ограничений, а выпускать обратно в воду — запрещено.

"Вообще, в Орегоне есть рыболовные карповые озера, но здесь он появился нежелательно и испугал Департамент рыболовства и дикой природы. Теперь ищут виновника, чтобы впаять штраф на $6 000 – того, кто запустил в этот водоем первые экземпляры", — пишут авторы.

