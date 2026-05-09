Юный рыбак похвастался уловом и вызвал споры. На крючок попал редкий хищник? (фото)

Елена Руденко
Рыбалка на Днепре порадовала уловом. Фото Коллаж "Телеграф"

Мальчика поздравили, но указали на ошибку в определении рыбы

Юный рыбак в реке Днепр поймал крупную рыбу. Парень похвастался уловом, определив его как "жереха", но в комментариях разгорелись споры.

Фото мальчика с уловом опубликовано пользователем с ником Tymofii в соцсети Threads. Подписано, что на кадре голавль (пресноводная рыба семейства карповых) весом 2 килограмма. Отмечается, что был и второй голавль весом 1,6 кг.

Кто на самом деле попал на крючок

Однако в комментариях не согласились с определением рыбы. Большинство пишут, что на самом деле это не голавль, а жерех (также известный в Украине как білизна). Однако есть и другие предположения, некоторые пишут, что на фото судак, солнечный подуст или даже окунь. Впрочем, по внешним признакам, рыбак действительно поймал большого жереха.

Жерех, пойманный в реке Днепр. Фото: threads.com/@mr.timon_12

Жерех – опасный хищник

Жерех – пресноводная хищная рыба семейства карповых (Aspius aspius). Несмотря на принадлежность к "мирным" карповым, это один из немногих активных хищников в этой группе. Рыба охотится необычным способом, оглушая добычу мощным ударом хвоста по воде, после чего собирает оглушенную рыбу.

Жерез попал на крючок. Фото: threads.com/@mr.timon_12

Длина жереха обычно составляет 40-70 см, а масса – 1-4 кг. Большие особи могут достигать длины 80-100 см и веса 8-10 кг.

Жерех может исчезнуть в Украине

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу" рассказывала, что жерех становится редкой рыбой в украинских реках.

"В равнинной части Украины самая плохая ситуация с рыбами-реофилами — видами, которые живут только в водах с быстрым течением. К ним относятся елец, подуст, жерех и другие представители ихтиофауны ", — пояснила ученая.

По ее словам, рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении. Также им нужно высокое содержание растворенного в воде кислорода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбак на Десне под Киевом также поймал большого жереха. Он не уточнил вес, но рыба была большая.

