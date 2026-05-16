Породистый пес на фронте — смертник: ученый объяснил, почему выживают только метисы

Чем животное ближе к дикой форме, тем выше его шансы на жизнь

В зоне боевых действий гораздо больше шансов выжить имеют беспородные собаки. Именно "двортерьеры" обладают качествами, которые позволяют адаптироваться к жизни среди обстрелов и мин.

Пес во дворе разрушенного дома в Богородичном, Донецкая обл. Фото: Gaelle Girbes

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, чем собака ближе к дикой форме, тем у нее больше шансов выжить в экстремальных условиях.

"Выживают в первую очередь не породистые собаки в тех условиях, а намешанные — метисы. "Двортерьеры", метисы. У них есть характеристики, позволяющие выжить в таких условиях", — пояснил специалист.

Игорь Дикий. Фото: Игорь Дикий

По его словам, в этом случае работает естественный отбор. На войне это проявляется даже сильнее, чем в дикой природе.

"Это отбор по всем параметрам: по высоте туловища, по весу. Вес зависит тоже — собака и противопехотная мина. На какую мину она станет, сколько грамм или килограмм весит и так далее. И соответственно так оно работает — естественный отбор или отсеивание", — рассказывает зоолог.

Голодные собаки в Изюме, Харьковская обл. Фото: Евгений Керпатенко

Игорь Дикий добавил, что каждый год формируются новые поколения собак. Война длится уже пятый год, соответственно, собаки в зоне боевых действий рождаются фактически в диких условиях.

Напомним, ранее зоолог рассказал "Телеграфу", что на фронте появляются "новые" собаки. Как естественный отбор изменил их внешность и поведение.