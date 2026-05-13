Выходит из леса и имеет пушистый хвост: какое дикое животное чаще всего можно увидеть в больших городах

Хищник не боится светлого времени дня и спокойно гуляет по людным улицам

В последнее время в жилых кварталах украинских городов все чаще замечают диких животных. Речь идет за лисиц, ведь в последнее время их стало очень много.

"Телеграф" расскажет, почему эти дикие животные бродят по большим городам. Мы расскажем, как правильно себя вести.

Причины миграции в города

Постоянные боевые действия, артиллерийские обстрелы и непрерывные вибрации от тяжелой техники разрушают привычную среду обитания диких зверей, заставляя их массово покидать леса и лесополосы в поисках более безопасных и тихих локаций. Из-за значительных нарушений природной кормовой базы лисы больше не могут найти достаточно пищи в дикой природе, поэтому они все чаще приходят в города, где альтернативным источником питания становятся переполненные мусорные баки и стихийные свалки возле жилых домов. Кроме того, ситуацию усложняет военное положение, из-за которого в большинстве регионов действует строгий запрет на охоту; это привело к отсутствию искусственного регулирования популяции и стремительного увеличения количества хищников, которым тесно теснится на их привычных территориях.

Лиса

Напомним, что подобные случаи были прямо в жилых кварталах.

Правила безопасности для жителей

Для обеспечения собственной безопасности и минимизации рисков следует соблюдать несколько четких правил. Категорически запрещено вступать в любой контакт с животным, пытаться его покормить или погладить, поскольку дикий хищник в городе всегда представляет угрозу. Владельцам животных необходимо заранее обезопасить домашних питомцев из-за обязательной вакцинации от бешенства и постоянного использования поводков во время прогулок. Чтобы не привлекать лис к жилым подъездам, всегда следует плотно закрывать мусорные баки и не оставлять пищевые отходы в открытом доступе. В случае непосредственного контакта или укуса немедленно промыть рану большим количеством воды с мылом и срочно обратиться в травмпункт для получения профессиональной антирабической помощи.

Как обращаться с лисой на улице. Инфографика – ИИ

