На фронте появляются "новые" собаки: естественный отбор изменил их внешность и поведение

Ученые фиксируют разницу в размерах, окраске и реакции животных на людей

В зоне боевых действий на Украине формируется новая популяция собак. Покинутые домашние животные и родившиеся во время войны псы адаптируются к жизни среди мин и обстрелов, а естественный отбор, которым стала война, изменяет их поведение и внешность.

Что нужно знать:

В прифронтовых районах беспризорные собаки сбиваются в стаи и охотятся

Новые поколения псов рождаются уже в дикой природе

Война стала фактором природного отбора для животных

Зоолог, менеджер проектов "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий в интервью "Телеграфу" рассказал, что такие бездомные собаки сбиваются в стаи, формируют социальные группы, а новые особи рождаются уже в дикой природе. Они пытаются охотиться.

Дикий совместно с коллегами из Польши проводил генетическое исследование фронтовых собак и их популяции. Он объясняет, что такие собаки уже выглядят по-другому, ближе к дикой форме.

Игорь Дикий/ Фото предоставлено спикером

"Они адаптируются к этим новым условиям. Соответственно работает очень сильно естественный отбор, каков война: мины, обстрелы и тому подобное", — объясняет механизм зоолог. Питаются животные тем, что обретут сами и дичают в таких условиях. В частности, больше стало собак среднего размера — частью естественного отбора стали растяжки, через которые нужно проходить, и площадь тела для поражения обломками должна быть меньше.

"Речь идет о таком среднем размере собаки — это раз, и собственно, которая может спрятаться в любую нору, отверстие трубы, канализацию, какую-то другую коммуникацию от обстрелов", — объясняет специалист.

У собак на линии фронта также может сформироваться рефлекс "человек — опасность". Часть собак боится людей в военной форме. "У собак сформировался устойчивый условный рефлекс: когда российские оккупационные войска входили на территорию населенных пунктов, что они делали? Они обычно заходили в дом, чтобы мародерствовать, или в любой двор. Первое, что делала домашняя собака — защищала хозяина и хозяйство. Логично, что оккупанты стреляли в собаку или били ее, пинали ногами и так далее", — отметил Дикий.

Собака в прифронтовой зоне/ Фото из эвакуационного рейса UAnimals в апреле 2025 года

Справка: в исследовании ученые обнаружили и другие изменения, присущие не домашним животным, а диким. Заметим, что изменения наступили очень быстро — за время полномасштабного вторжения. В частности, реже встречаются слишком удлиненные или короткомордые породы, уменьшается масса тела, чаще встречаются стоячие уши и прямой хвост, меньше белых пятен в окраске.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди Запорожья табун лошадей бегал прямо рядом с машинами на дороге. Часть этих животных — с оккупированных территорий и прифронтовой зоны, и они могли убежать, испугавшись громкого звука.