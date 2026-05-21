Мужчине в "АТБ" дали сдачу сверхдорогими редкими гривнами: почему его затроллили в сети (фото)

Шанс на такую удачу низкий

Украинец в соцсетях заявил, что ему дали сдачу в "АТБ" очень необычными купюрами. Однако пост мужчины вместо восхищения вызвал лишь бум ироничных комментариев.

Соответствующий пост был опубликован в Threads. В нем автор опубликовал фотографии двух необычных купюр, номиналом 20 и 50 гривен. Согласно подписи, такие деньги он якобы получил в качестве "сдачи в АТБ".

"В АТБ сегодня дали сдачу такими новыми деньгами – банкнотами. Видели такие деньги? И что теперь с ними делать?", — пишет автор.

Необычные гривны

Однако пользователи сразу заподозрили автора в банальном хайпе или троллинге:

Почему комментаторы не поверили автору

Мужчина опубликовал фото двух памятных банкнот в идеальном состоянии:

20 гривен "Помним! Не простим", которые были выпущены ограниченным тиражом (300 тысяч единиц) в 2023 году к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

50 гривен "Единство спасает мир", которые также были выпущены тиражом (300 тысяч единиц), но уже в 2024 году к следующей годовщине.

Памятные банкноты номиналом 20 и 50 гривен ("Помним! Не простим" и "Единство спасает мир") имеют вертикальный дизайн и продаются НБУ в сувенирных упаковках (конвертах/буклетах) по цене значительно выше номинала. Например, такую двадцатку на маркетплейсах можно встретить по цене свыше 800 гривен.

Шанс того, что кассир выдал их ровной стопочкой в идеальном состоянии на сдачу — объективно низкий. Именно поэтому комментаторы и подняли автора на смех.

