Почему монеты имеют ребристые края: зачем их придумали
Такая мелочь имеет вполне практичное происхождение
Мы каждый день пользуемся монетами, но редко задумываемся, зачем на их краях ребра. Эта деталь имеет интересную историю.
Ребристые края монет появились еще в конце XVII века в Англии, когда Исаак Ньютон управлял Королевским монетным двором.
Ребристые края монет появились еще в конце XVII века в Англии, когда Исаак Ньютон управлял Королевским монетным двором. В то время монеты чеканили из драгоценных металлов — золота и серебра, из-за чего возникла проблема: мошенники срезали часть металла с краев монет, постепенно накапливая его. Такая практика получила название "обрезка монет".
Чтобы остановить подобные махинации, монетные дворы начали менять дизайн краев – добавлять насечки, узоры и надписи. Любое вмешательство сразу становилось заметным, что усложнило подделку и кражу металла. Самым простым и эффективным решением стали именно ребристые края.
Зачем это делают сейчас
Сегодня, когда монеты уже не производятся из ценных металлов, практическая потребность в этой защите исчезла. Однако традиция сохранилась. Ребристые края до сих пор используются, частично как элемент дизайна и для удобства. Например, людям с нарушением зрения легче различать монеты на ощупь.
На фото видны ребристые края монет номиналом 1, 2, 10 гривен и 50 копеек.
